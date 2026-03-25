Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grubu’nun haftalık toplantısında yaptığı konuşmada dış politikadan ekonomiye, iç siyasetten yolsuzlukla mücadeleye kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlıklarına ilişkin yaptığı açıklama gündemde tartışılmaya devam ediyor.

Arıkan, özellikle şeffaflık vurgusuyla dikkat çekerek “Temiz evler seferberliği” çağrısında bulundu.

'TEMİZ EVLER SEFERBERLİĞİ BAŞLATALIM'

Türkiye’de son günlerde mal varlığı tartışmalarının gündemde olduğuna dikkat çeken Arıkan, bu tartışmaların fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

İktidar ve muhalefete seslenen Arıkan, “Siyasetçisinden bürokratına, hakiminden valisine kadar herkesin mal varlığını şeffaf bir şekilde milletin denetimine açalım. İtalya’daki Temiz Eller operasyonuna benzer şekilde Türkiye’de ‘Temiz evler seferberliği’ başlatalım” dedi.

Arıkan, “Nereden buldun” yasasının çıkarılması gerektiğini de belirterek, tartışmanın zenginlik değil, varlıkların nasıl elde edildiği üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

ORTA DOĞU MESAJI: AYNI TARAFTAYIZ

Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere geniş yer ayıran Arıkan, ABD ve İsrail’in bölge politikalarını sert sözlerle eleştirdi. İran’a yönelik saldırılara değinen Arıkan, “Biz İran taraftarı değiliz, İran’la aynı taraftayız” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilimlerin mezhep ya da tarih üzerinden değil, jeopolitik ve ekonomik gerçekler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Arıkan, komşu ülkelerdeki istikrarın Türkiye için de kritik olduğunu dile getirdi.

TRUMP’A SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Arıkan, bu ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Arıkan, ABD’nin müdahaleci politikalarının geçmişte birçok coğrafyada yıkıma yol açtığını savundu.

D-8 VE DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Hükümete dış politika üzerinden de eleştiriler yönelten Arıkan, D-8’in aktif hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu yapının büyük bir ekonomik ve stratejik potansiyel taşıdığını ifade eden Arıkan, iktidara “Ne zaman harekete geçeceksiniz?” sorusunu yöneltti.

Toplumsal gerilimlerin azaltılmasına yönelik mesajları nedeniyle Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Arıkan, buna karşın bazı dış politika adımlarını eleştirmeyi sürdürdü.

KANAL İSTANBUL VE ÜSLER TARTIŞMASI

Arıkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkarak boğazların stratejik önemine dikkat çekti. Montrö Sözleşmesi ile güvence altına alınan yapının tartışmaya açılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki ABD üslerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arıkan, özellikle Kürecik Radar Üssü’nün tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolüne alınması gerektiğini ifade etti.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ: FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR

Ekonomi politikalarını da eleştiren Arıkan, hükümetin bütçe açıklarını kapatmak için yükü vatandaşa yıktığını savundu. Vergi artışları ve cezalar üzerinden vatandaşın baskı altında kaldığını ifade eden Arıkan, devletin adalet ve hakkaniyet temelinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda “Terörsüz Türkiye” hedefinin yanında “şaibesiz Türkiye” çağrısı yapan Arıkan, şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.