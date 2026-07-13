Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi.

Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre Arıkan, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede Demirtaş ile ülkenin siyasi ve hukuki gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

“TOPLUMSAL UZLAŞIYA KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUZ”

Mahmut Arıkan, Selahattin Demirtaş’ın Türkiye siyaseti açısından önemli bir aktör olduğunu ifade ederek “Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde, toplumsal uzlaşımıza, dayanışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.” dedi.

Arıkan, görüşmede Türkiye’nin karşı karşıya olduğu temel siyasi ve hukuki sorunların kapsamlı şekilde ele alındığını aktardı.

“TÜRKİYE GERİLİM VE ÇATIŞMA DİLİNDEN YORULDU”

Saadet Partisi lideri, ülkedeki kutuplaşma ve kamplaşma ortamına dikkat çekerek, diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Arıkan açıklamasında, “Türkiye artık günlük kısır çekişmelerden, gerilim ve çatışma dilinden yorulmuştur” ifadelerini kullandı.

Siyasette adalet, erdem ve diyaloğun merkeze alınması gerektiğini belirten Arıkan, çözüm odaklı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİMİZ DEVAM EDECEK”

Mahmut Arıkan, Demirtaş ile gerçekleştirdiği görüşmelerin süreceğini belirterek, siyasi temasların ve karşılıklı değerlendirmelerin devam edeceğini ifade etti.

Arıkan ayrıca, kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan uzun süren tutuklulukların adalete ve siyaset kurumuna olan güveni zedelediğini savundu.