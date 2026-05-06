Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan geçtiğimiz günlerde NOW TV'de İlker Karagöz'e yaptığı açıklamalarda cumhurbaşkanı adayı için “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon ‘Oh be’ diyecek. İşte aradığımız bu’ diyecek. Bunun çalışmalarını biz yapıyoruz.” demiş ve bu sözleri gündeme oturmuştu. Gazetemiz yazarı Fatih Ergin ise, söz konusu adayın DEVA Partisi lideri Ali Babacan olduğunu yazmıştı. Şirin Payzın'a konuk olan Babacan, Ergin'in yazısını yalanlamamış ve ortak adaylık sinyali vermişti.

"86 milyon Oh be diyeceği" adayın Ali Babacan olup olmadığı bugün Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'a soruldu. Yeni Yol grubunun grup toplantısı sonrası Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile birlikte geçtiği Meclis kulisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Arıkan, "Aday olarak kimi kastettiniz" sorusunu cevapladı.

ARIKAN YALANLAMADI

Arıkan, "AK Parti erken seçim ilan etsin. Tarihi açıklasın. Biz hep beraber adayımızı açıklarız." dedi. Arıkan, "Şu an kesin aday belli mi" sorusuna ise, yine "AK Parti seçim tarihini açıklasın" şeklinde yanıt verdi. Arıkan'ın yanında bulunan Babacan ise, ortak adaylığa açık kapı bırakan sözlerinin hatırlatılması üzerine, daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak her partinin genel başkanının doğal aday olduğunu ifade etti. Daha önce ortak adayın Abdullah Gül olduğu iddialarını yalanlayan Arıkan'ın Babacan iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.