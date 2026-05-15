Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçeceğine yönelik duyurusunu Yunanistan’da yapmasına tepki gösterdi. Arıkan, hükümete seslenerek, Türkiye’nin kendi topraklarındaki bir kararı neden başka bir ülkeden öğrendiğini sordu.

Arıkan, yaptığı açıklamada Patrik Bartholomeos’un sözlerini "egemenlik haklarına açık bir tecavüz" olarak tanımladı. Açıklamanın zamanlamasına ve yerine dikkat çeken Arıkan, şu soruları yöneltti:

"Bu skandal açıklamadan haberiniz var mı? Varsa neden milleti bilgilendirmediniz?"

"Neyi, kimden ve neden saklıyorsunuz?"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi egemenlik alanıyla ilgili bir konuyu Yunanistan’dan mı öğreniyor?"

Batı Trakya’da yaşayan Türklerin haklarının kısıtlandığını ve Türk okullarının kapatıldığını hatırlatan Arıkan, tek taraflı tavizlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, Patrik’in Yunan Meclisi’nde "Ekümenik" ve "Konstantinopolis Başpiskoposu" sıfatlarıyla tanıtılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Yeni Roma diye bir yer, Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Patrikhane, Fatih Kaymakamlığımıza bağlıdır. Bizim için milli egemenlik ve devlet ciddiyeti vazgeçilmezdir."

Türkiye’nin kararlarını kendi milleti ve kudretiyle alması gerektiğini vurgulayan Mahmut Arıkan, hükümetin hamasi sloganlar yerine devlet vakarına yakışır, şahsiyetli bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.