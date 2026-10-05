Kaynak: Haber Merkezi

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Kanaat önderlerinin sessizliğini de eleştiren Arıkan, “İktidar ne der değil, inandığımız kitapta ne diyor?” diye sordu. Arıkan, erken seçim için şartını açıklarken Erdoğan’ın mutabakat çağrısına da “samimiyet testi” yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, YENİÇAĞ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can ve Haber Şefi Aykut Metehan’ın sorularını yanıtladı. YENİÇAĞ Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt’un da eşlik ettiği röportajda Arıkan; fon krizi, ekonomik politikalar, kanaat önderlerinin tutumu, siyasi transferler, ittifak arayışları, cumhurbaşkanı adaylığı ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon meselesinin yalnızca birkaç isim üzerinden ele alınamayacağını savunan Arıkan, yaşananların yıllar içinde oluşan siyasi ve ekonomik anlayışın sonucu olduğunu söyledi.

“REİS’İN ÜZÜNTÜSÜ MÜ BÜYÜK, 86 MİLYON İNSANIMIZIN ÜZÜNTÜSÜ MÜ?”

Fon krizini “Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu” olarak nitelendiren Arıkan, konunun iktidarın iç meselesi gibi sunulmasını eleştirdi. Vatandaşların mağduriyetinin tartışmanın merkezinde olması gerektiğini belirten Arıkan, şöyle konuştu:

Bunu da sanki iktidarın bir iç meselesiymiş gibi servis etmeye çalışılıyor. Bu, 86 milyonun meselesi. 86 milyon üzülüyor. Bu birinci kısım. İkinci üzüldüğümüz kısım, herkeste bir şey var: ‘Reis’i niye üzdünüz, Reis’i niye bu kadar yıpratıyorsunuz?’ Reis’in üzüntüsü mü büyük, 86 milyon insanımızın üzüntüsü mü büyük? Elbette ki 86 milyon insanımızın üzüntüsü daha kıymetli. Bir de yine tartışmalarda eksik gördüğüm husus, sonuçları tartışıyoruz. Bu bir sonuç. 24 yıl boyunca inşa edilen sebeplerin en büyük sonuçlarından bir tanesi. Birçok sonuç var, birçok netice var.

“MUHALEFETE MENSUP İSİMLER OLSAYDI ŞU AN CEZAEVİNDELERDİ”

Fon soruşturmasında adı geçen kişilere yönelik yaklaşımı eleştiren Arıkan, iktidara yakın isimlerle muhalefet mensuplarına farklı davranıldığını savundu. Sorunlara ilişkin uyarıların uzun süre dikkate alınmadığını ileri süren Arıkan, şunları söyledi:

Bir diğer rahatsız edici husus da adı geçen insanlar muhalefete mensup isimler olsaydı şu an cezaevindelerdi. Yani bir gözaltı süresi bitmişti, sorgulamalar yapılmıştı, cezaevine gönderilmişti. Ama iktidara yakın isimler olunca çok rahat, çok yavaş davranılabiliyor. Bakın, bir buçuk yıl önce bunun sinyalleri gelmiş. Birileri söylemiş: ‘İşler iyi gitmiyor, birtakım sıkıntılar var.’ Ama duymazdan gelinmiş, ‘Biraz daha bekleyelim.’ Sonra Mehmet Şimşek rahatsız olmuş. Önceki ikazlar duyulmayınca o çıkmış, ‘Bazı şeyler kötü gidiyor, spekülasyonlar var, bunun üzerine gidelim.’ Yine duymazdan gelinmiş.

Arıkan, yurt dışındaki kurumların da sorunları gündeme getirmesi ve yatırımcıların paralarını çekmeye yönelmesi üzerine müdahale edildiğini savundu.

“YANGIN ÇIKMA İHTİMALİNE BİR BUÇUK SAATTE MÜDAHALE EDİYORLAR”

İktidarın önemli isimlerinden birinin oğluna yönelik malvarlığı tedbirinin bir buçuk saat sonra kaldırıldığını söyleyen Arıkan, fon krizine müdahale süresiyle bu kararı karşılaştırdı:

Savcılık bir karar alıyor. İktidarın en önemli isimlerinden birinin oğlunun malvarlıklarına tedbir konuyor. Bir buçuk saat sonra o tedbir tekrar kaldırılıyor. O büyük yangına bir buçuk yıl kayıtsız kalanlar, iktidarın kurmaylarından birinin oğlunun bahçesinde ufak bir yangın çıkma ihtimali… Bakın, yangın çıktı demiyorum. Yangın çıkma ihtimali ortaya çıkınca bir buçuk saatte müdahale ediyorlar. Nereden tutsak elimizde çok büyük bir tutarsızlık var. Çifte standart var, görmezden gelme var. Gündemden bir an önce kaçırma hadisesi var. Bu fon meselesi, konuşulması gereken bir mesele. İktidar ısrarla bunu gündemden düşürmek isteyecek. Yeni gündemlerle bunun üstünü örtmek isteyecek.

Fon krizinin toplumun farklı kesimlerinde konuşulmasının iktidarı tedirgin ettiğini savunan Arıkan, yaşananları önceki krizlerden ayıran unsurun bu olduğunu belirtti:

Önceki krizler Ankara’da konuşuluyordu, Meclis’te konuşuluyordu, medyada konuşuluyordu. Toplumun bütün kesimleri bu fon krizini konuşmaya başladı. İktidardaki panik de biraz buradan kaynaklanıyor. Yoksa şimdiye çoktan ‘Bu dış güçlerin işidir, bize oynanan büyük bir kumpastır’ cümlelerini duyardık.

KANAAT ÖNDERLERİNE: “SESSİZLİKLERİNİN SEBEBİ NEDİR?”

Arıkan, fon tartışmalarında kanaat önderlerinin sessizliğini kabul edemediğini söyledi. Geçmişte benzer olayları eleştirenlerin, bugün yanlış yapanlar kendi çevrelerinden olduğunda farklı tutum aldığını savundu:

Yine son fon kriziyle alakalı kanaat önderlerine ben çağrıda bulunmak istiyorum. Kanaat önderlerinin sessizliğini ben kabullenemiyorum. Doksanlarda, şu anda meşhur, o zaman da meşhur olan kanaat önderlerimiz sohbetlerinde, sohbette bulunan insanlara bugünkü yaşanan hadiselerin ne kadar büyük yanlış olduğunu, ne kadar büyük günah olduğunu anlatırlardı. Sonuçlar üzerinden gidilmemesi, sebepler üzerinden gidilmesi gerekir diyorlardı. Bugün aynı kanaat önderlerine bakıyorum. İşlenen hata aynı hata. Doksanlarda aynı hata işlendiyse bugün de aynı hata işleniyor. Ama doksanlarda hatayı yapanlar karşı mahalleden insanlardı. Bugün hatayı yapanlar kendi mahallelerinden olunca sadece sonuç üzerindeki isimler, Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden süreci götürüyorlar. Peki o sebepleri oluşturan, sizin yıllarca arkasında durduğunuz isimler? Sessizliklerinin sebebi nedir?

Kanaat önderlerini siyasi bağlılıkları yerine inandıkları değerler üzerinden tutum almaya çağıran Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu kanaat önderlerine de ben artık olan biten karşısında sessiz kalmayı bırakıp, sonu nereye giderse gitsin, ‘İktidar ne der?’ değil, ‘Kitap’ta ne diyor, inandığımız kitapta ne diyor?’ Oradan yürümelerini çok önemli buluyorum.

“STK’LARDAKİ S HARFİ GİTTİ, R HARFİ GELDİ”

Sivil toplum kuruluşlarının iktidarın kaynaklarına bağımlı hale gelmesini eleştiren Arıkan, bu durumun kuruluşların işlevini değiştirdiğini söyledi:

STK nedir? Kendi imkânlarıyla ayakta durabilen, iktidarın yanlışlarını dillendiren, iktidarın uygulamalarından dolayı mağdur olan insanların sesi olmak üzere… Genel kabul budur. Ama AK Parti ile beraber STK’lardaki S harfi gitti, R harfi geldi. RTK oldu, resmi toplum kuruluşları haline geldiler. Neden? İhtiyaçlarını iktidardan karşılamaya başladılar. İktidarın kaynaklarından istifade ederek dernek, vakıf faaliyetlerini yapmaya başladılar. Yeni dönemde ben STK’ların adını da RTK olarak, resmi toplum kuruluşları olarak değerlendirmeyi daha doğru buluyorum.

Yasal çerçevede yapılan eylemlere destek vereceklerini belirten Arıkan, siyasetin görevinin yalnızca sorunları anlatmak değil, çözüm üretmek olduğunu vurguladı:

STK’lar, gerçek STK’lar sorunları gündeme getiren kurumlardır. Siyaset de buna çözüm üreten kurumdur. Yani siyaset bir durum değerlendirmesi yapma işi değildir, netice alma işidir. Netice alabilmek için siyaset yapılır. Sadece tabanı mutlu edebilmek için, oy oranınızı belli bir miktar artırmak için değil. O STK’nın dile getirdiği mağduriyeti çözmek bizim işimiz.

“KEMER ASGARİ ÜCRETLİYE, KÖYLÜYE, EMEKLİYE SIKTIRILIYOR”

Ekonomik politikaların yükünün dar gelirli kesimlere taşıtıldığını savunan Arıkan, kemer sıkma uygulamalarını eleştirdi. İktidarın kurmaylarının ve avantajlı ihalelerden yararlananların aynı yükü taşımadığını ileri sürdü:

Mehmet Şimşek geldiğinden bu tarafa kemer sıktırıyorlar. Kime sıktırıyorlar? Asgari ücretliye, köylüye, emekliye kemer sıktırıyorlar. İktidarın kurmayları kemer sıkmak zorunda kalmıyor. Ballı ihalelerden istifade edenler kemer sıkmak zorunda kalmıyor. Ama iş vatandaşa gelince kaynak yok.” İktidarın yönetim kapasitesini kaybettiğini savunan Arıkan, siyasi eleştirisini şu sözlerle sürdürdü: “24 yılın sonunda ülkede yolsuzluk konuşulmamalı, yoksulluk konuşulmamalı, yasaklar konuşulmamalı. 2002’den çok daha üst perdeden bu üç başlığın konuşulduğunu görüyoruz. AK Parti artık ekonomik ömrünü tamamladı. Bu ülkeye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Bu ülkeden götürmeye başladı.

“EMEKLİYE TRANSFER DEYİNCE TAHTAYI KAPATIYORLAR”

Belediye başkanı, milletvekili ve belediye meclis üyesi transferlerini futbol üzerinden eleştiren Arıkan, siyasi transferlerle vatandaşlara kaynak aktarılması arasında karşılaştırma yaptı:

Transfer sezonları olur. Malumunuz, belli bir dönem transferler yapılır. Yaz dönemlerinde de genelde futbol takımlarının transferleri konuşulurdu. Bu yaz döneminde iktidarın transferlerini konuştuk. Belediye başkanlarını transfer etti, milletvekillerini transfer etti. Son dönemde artık belediye meclis üyeleri transferleri başladı. Yedi yirmi dört transfer sezonunun sürdüğünü görüyoruz. İktidara dönüp desek ki faizcilerin bütçesinden asgari ücretlilere transfer yapalım, deyince orada transfer tahtasını kapatıyorlar. Faizlerin bütçesinden emeklilere transfer yapalım, deyince orada da transfer tahtasını kapattıklarını görüyoruz.

“İTTİFAKIMIZIN EN BÜYÜK ORTAĞI SIKINTI YAŞAYAN İNSANLAR OLACAK”

İttifak arayışlarına ilişkin soruları yanıtlayan Arıkan, farklı partilerle görüşeceklerini ancak asıl hedeflerinin sahada vatandaşlarla bağ kurmak olduğunu söyledi. “Geçim sıkıntısı çekenlerin partisi” benzetmesini yapan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin en büyük partisi GSP diyorum. Geçim sıkıntısı çekenlerin partisi. Her geçen gün üye sayısı artıyor. Ne milletvekili var, ne Hazine yardımı alıyor, ne bakanı var, ne parti binası var, ne seçim otobüsü var. Her gün üyesi artıyor. Biz orayla ittifak yapma derdindeyiz. Sahada siyaset yapma derdindeyiz. Elbette isim anlamında birçok siyasi partiyle oturacağız, konuşacağız, beraber bir yol haritası belirleyeceğiz. Ama ittifakımızın en büyük ortağı sahada sıkıntı yaşayan insanlarımız olacak. Onlar artık hadiseye ideoloji üzerinden bakmıyor. Taleplerinin yerine getirilebileceği bir siyasi aktör arıyorlar, siyasi bir zihniyet arıyorlar. Saadet Partisi olarak biz oraya talibiz.

Partilerin bir araya gelmesinin tek başına yeterli olmayacağını belirten Arıkan, “Tabelalar bir anlam ifade etmiyor. Partilerin tabelalarının bir araya gelmesinin bir karşılığı yok. Esas karşılık sahayla, 63 milyon seçmenle kim sağlıklı ittifak kurabilirse bu seçimi o alacaktır” dedi.

“ÖNCE İLKELER, SONRA ADAY”

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önce ilkelerin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, adayın bu çerçeveye göre seçilmesini savundu:

Bugün ilkeleri doğru bir şekilde inşa edemezsek adayın bir karşılığı olmaz. Önce ilkeleri, önce prensipleri inşa edip ona göre adayı bulmak lazım. Önce adayı tespit edip ona göre ilke ayarlamasına girersek bu olmayacaktır.

Arıkan, adaylarının toplumun farklı kesimlerine güven vermesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Biz adayımızı açıkladığımızda oy vermeyi düşünmeyen insanlar bile ‘Bu isimden bize bir zarar gelmez’ diyecek. Biz adayımızı açıkladığımızda ‘Devlet imkânlarıyla siyaset yapmaz’ rahatlığını 86 milyona sağlayacağız. Biz adayımızı açıkladığımızda yargıyı bir intikam aracı olarak değil, hukuka bırakma rahatlığını insanlara servis ettiğimizde adayın ismi teferruata dönecektir. İlkelerimizi bizim seçim sandığına götürmemiz lazım.”

“Seçimden bir hafta önceye erken seçim derlerse orada olmayız”

Erken seçim konusunda desteklerinin zamanlamaya bağlı olduğunu açıklayan Arıkan, normal seçim tarihinden yalnızca bir hafta önce yapılacak bir seçimin erken seçim olarak sunulmasına karşı çıktı:

Bugün seçim yapacaklarsa biz oradayız. 2027’nin belli bir dönemine kadar seçim yapacaklarsa oradayız. Ama birilerinin çıkıp dediği gibi, ‘Seçim tarihinden bir hafta önce de yaparsak bu erken seçim olacak’ derlerse Saadet Partisi’nin orada olması mümkün değil. İnsanları da böyle çok basitleştirmemek lazım. Seçime doğru insanlara insan gibi bakıp seçimden sonra da bir oy deposu gibi görürseniz… Biz orada hiçbir zaman olmayız.

Seçime hazır olduklarını belirten Arıkan, “Saadet Partisi, pazar günü seçim var densin, adayı da hazırdır, projeleri hazırdır. Pazartesi günü de iktidara geldiğinde ülkeyi nasıl yöneteceği de hazır” ifadelerini kullandı.

“AHLAK KRİZİNİ ÇÖZEMEZSEK EKONOMİK KRİZİ ÇÖZEMEYİZ”

Türkiye’nin sorunlarının temelinde ahlak ve güven krizinin bulunduğunu savunan Arıkan, çözümün yönetim anlayışındaki değişimden başlaması gerektiğini söyledi:

Bugün ülkede bir ahlak krizi var. Bugün ülkede bir güven krizi var. Eğer o ahlak krizini çözemezsek güven krizini çözemeyiz. Güven krizini çözemezsek ekonomik krizi çözemeyiz. Ne demek istiyorum? Ahlaktan kastettiğim şey, kendim için istediğimi, kendi partim için istediğimi sizler için istemezsem burada bir sorun vardır. Kendim için istemediğimi sizler için istersem yine burada bir sorun vardır. Oradan başlayacağız. Ahlak krizinden başlayacağız ve bu işi en tepeden yapmamız lazım. Nepotizm asla bizim siyasetimizde olmayacak bir şey. Liyakate değil de sadakate bakarak bir yol yürüyüşü bizim asla yapacağımız bir şey değil.

Siyasi ahlak manifestosu hazırladıklarını açıklayan Arıkan, adaylarının ve seçilmiş temsilcilerinin imzalayacağı bir taahhütnameyle seçmene hesap sorma imkânı sunacaklarını belirtti:

Biz bir taahhütname hazırlayacağız. Bizim adaylarımız, vekillerimiz, bakanlarımız, belediye başkanlarımız o taahhüdü imzalayarak iktidara geldiğinde seçmen şunu yapabilecek: ‘Sen bunu imzalamışsın. Bak, bir belge var burada. O belgeye aykırı iş yapıyorsun’ diye hesap sorma serbestliğini, rahatlığını insanlarımıza vereceğiz.

ERDOĞAN’IN ÇAĞRISINA “SAMİMİYET TESTİ”

Erdoğan’ın mutabakat çağrısı ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Arıkan, ortak çalışma için iktidarın söylemleriyle uygulamalarının örtüşmesi gerektiğini söyledi. Muhalefeti zayıflatmaya yönelik olduğunu savunduğu siyasi transferler ve operasyonlar sürerken, fon krizinde iktidara yakın isimlerin yanlışları görmezden gelinirken ortak çalışmalara katkı sağlayamayacaklarını belirtti. Ülke yararına samimi bir yaklaşım ortaya konulması hâlinde ise olumlu katkı verebileceklerini ifade etti.

İktidarın geçmişte de benzer çağrılarda bulunduğunu söyleyen Arıkan, mevcut tutumlarını şu sözlerle açıkladı: