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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Arıkan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbakan’ı Genel Merkezlerinde ağırladıklarını duyurdu.

TÜRKİYE VE BÖLGEDEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’de ve bölgede yaşanan güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Arıkan, paylaşımında Fatih Erbakan’a nazik ziyareti ve görüşleri için teşekkür etti.

Görüşme, iki siyasi parti liderinin güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması açısından dikkat çekti.