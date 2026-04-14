Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin sıcak konularından birisi olan seçim hakkında konuştu. Geçmişte görülen erken seçimlerde Bahçeli'nin üstlendiği role dikkat çeken Arıkan, "Sorumluluk Bahçeli'dedir" dedi.

Mahmut Arıkan'ın açıklamaları şöyle:

2002’deki erken seçim koşullarının daha fazlası bugün mevcut. Nasıl ki o dönem Sayın Bahçeli münferit kararıyla erken seçimi ilan etmişse bugün de Sayın Bahçeli’nin böyle bir sorumluluğu olduğunu ifade etmek istiyorum

BAHÇELİ 2002'DE NE DEMİŞTİ?

9 Temmuz 2002 tarihli Olağan Üstü MYK Toplantısı'nda erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli, siyasi belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlığı gerekçe göstererek erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli'nin o dönemki konuşması şöyle:

Çağrımız, bir yandan sürekli siyasî belirsizlikten dem vurup diğer yandan ülkemizin siyasî ve ekonomik istikrarsızlık iklimine sürüklenmesine hizmet edenleredir. Gideceğimiz nihaî hakem bellidir. Bu, çeşitli oyunları tezgahlamak isteyen iç ve dış menfaat odakları değildir. Nihaî hakem, engin sağduyusuyla en doğruyu ortaya koyacak olan Türk Milleti'dir. Hiç kimsenin, kendisini millî iradenin yerine koyarak Türkiye'yi sonu belirsiz maceralara sürüklemeye ve siyasî arayışlara girmeye hakkı yoktur.

Merkez Yönetim Kurulu, bu amaçla erken seçimlerin 03 Kasım 2002 günü yapılmasını kararlaştırmak üzere TBMM'nin 01 Eylül 2002 Pazar günü olağanüstü toplantıya çağrılmasını kararlaştırmıştır.