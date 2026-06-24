Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, grupta konuşmak üzere kürsüye geldi.

Anlamsız bir inatla kurulan Milli Eğitim Akademisi nedeniyle öğretmenlerimizin aile bütünlüğünün dağıldığı bir yıl oldu. Hakkını arayan özel sektör öğretmenlerimize sert müdahalelerin yapıldığı bir yıl oldu.

Mülakat mağduru öğretmenlerimiz konuşursa adaletsizlikler ortaya çıkacak, Hak arayışlarına devam eden öğretmenlerimizin haklı mücadelesini buradan selamlıyorum.

İKTİDARIN KARNESİ

Yıl sonu geldi, iktidarın karnesi ortaya çıktı. İktidarın karnesinde güvenlik, adalet, güven, hijyen ve liyakat 0. Edebiyat 100... İş edebiyata, hamasete gelince iktidarın 100 üzerinden 100 aldığını görüyoruz. Bu karne bir iktidarın evlatlarııza nasıl baktığının göstergesidir.. Bu iktidar sınıfta kalmıştır.

"MİLLİ OLAN HER ŞEYİN İÇİNİ BOŞALTTINIZ"

Sadece eğitimde değil, milli takımda da işler iyi gitmiyor. İçinde milli olan he rşeyin içerisini boşalttılar. İktidara yaranmak için parti marşını milli marş gibi milletin önüne koyarsanız, futbolcuları hiçbir resmi ünvanı olmayan Bilal Erdoğan'ın yanında ip gibi hizaya dizerseniz ortada ne millilik kalır ne milli takım kalır.

Siz gelmeden önce bu ülkede ortak bir milli heyecan, ruh vardı. O ruh 2002'de dünya 3.'lüğünü yaşattı. Keşke TFF yönetimi iktidarı motive edeceğine bizim çocukları motive etseydi sonuç böyle olmazdı. Federasyon olarak Akın Gürlek'in kanatları altına sığınmayacak, bu millete hesap vereceksiniz.

İktidarın siyasi transferleri karşılığında neler verdiğini bilmiyoruz. bunun adı milli irade, demokrasi değildir. Demokrasi maskeli rövanşizmdir. sandıkta verilmeyeni masada almaktır. Milli iradenin gaspıdır. unutulmamalıdır ki aklanmanın yeri iktidar partisinin binaları değil, mahkeme salonlarıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Bu süreç 3 krizi meydan getirmiştir.

1. Kurumsallaşma krizi

2.Siyasal irade krizi

3. Giderek derinleşen güven krizi...

Milletimizin olan biteni bilmeye ihtiyacı vardır. Eğer Türkiye yeni bir döneme girecekse 100 yıllık mesele gerçekten çözülecekse bu süreç sözlü taahhütlere değil yasal güvencelere dayanmalıdır. Bugün farklı kesimlerde farklı kaygılar var. Olması gereken tüm kesimlerin kendini güvende hissedeceği şeffaflık algısını sağlamaktır. Dmeokrasinin yükselmediği yerde toplumsal barışı getiremezsiniz, toplumsal barışı getiremezseniz gerçek demokrasiyi inşa edemezsiniz. İhtiyacımız geirlim değil, kardeşliktir. Yaşanabilir bir Türkiye ancak adaletle mümkündür.

NATO

7-8 Temmuz NATO zirvesi için OHAL koşullarını gördük. Kırmızı alan ilan edildi, trafik durduruldu. NATO için başkentin yaşamı askıya alındı. Başkent halkı kendi şehrinde 2. plana itildi. Bu NATO kimin güvenliğini sağlıyor? Ankaralı'nınmı, Türkiye'nin mi barışın mı? Yoksa Epstein sermayesini mi savunuyor?

"MADENCİYE SIKTIĞINIZ BİBER GAZINI HANGİ PARFÜMLE BASTIRACAKSINIZ?"

İşin ilginç tarafı Trump geçecek diye yol üzerindeki eski binalar ücretsiz boyanıyor. Ankara'da makyaj furyası başladı. Siz neyi saklamaya çalışıyorsunuz? 35 milyon icra dosyasını hangi boyayla kapatacaksınız? Sosyal yardıma muhtaç 20 milyon insnaın yoksulluğunu hangi brandayla örteceksiniz? İlk baharında son baharını yaşattığınız 6 milyon ev gencini hangi makyajla gizleyeceksiniz. Öğretmene madenciye sıktığınız biber gazını hangi parfümle bastıracaksınız? İşiniz gücünüz algı, işiniz gücünüz artislik?

DEVA lideri Ali Babacan açıklamalarda bulunuyor:

Milletçe bize aynı anda hem büyük bir heyecan ve gurur yaşatan milli takımlarımıza değinmek istiyorum. 4'te 4 yapan kadın voleybol takımımızı yürekten kutluyorum. Ortaya koydukları mücadele ile örnek oldular.

Diğer tarafta ise Dünya Kupası'na veda eden milli takımımız var. Hepimiz daha ileri gitmek isterdik ancak futbol ve siyasetin iç içe geçmesinin sonucunu yaşadık.

Ülkemiz maalesef yeniden yoksulluk ve yolsuzluğun her gün konuşulduğu bir ülke haline geldi. Bu ülke buna layık değil. Biz pazar filesini dolduramayıp evine mahçup dönen emekliyi görüyoruz. Çocuğunun istediği ayakkabıyı alamadığı içi uyuyamayan babaları, market raflarından uzaklaşan anneleri, işsizlikle mücadele eden gençlerimizi, açlık grevindeki öğretmenlerimizi görüyoruz.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VERMEMEK HAK GASPIDIR, KUL HAKKIDIR"

Birileri ekonomi büyüdü diyiversin, gerçekler apaçık ortada. Emekli maaşı ve asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırın altında. Bunların başına başına vurmayınca anlamıyorlar. 5 ayda %16 enflasyon varken, 6 ayda %20 enflasyon olacakken, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam vermeyip pas geçmek hak gaspıdır, kul hakkına girmektir.

"MERKEZ BANKASI GİZLİ FAİZ ARTIŞI YAPTI"

Vatandaşlarımızın kredi borcu her ay artıyor. MB faizi %37'de sabit tuttum diyor. en güvenilir olması gereken kurum. siz niye gizlice faizi %37'den %40'a çıkardığınızı söylemiyorsunuz? 37'den değil de neden 40'tan kredi veriyorsunuz? Ya KOBİ'lerimizini esnafımızın gidip de mecburen kullandığı faizlere bakın. Aylık %4-4,5'un altında rakam yok. Aylık %4 faiz yıllık %60 ediyor. %4,5 faiz yıllık %70 ediyor. KOBİ'lerimiz esnafımız %70'le bankalardan kredi bulabiliyor. Enflasyonun %30 olduğu ülkede faiz nasıl %70 olur?

"PARAN VARSA RAHATSIN"

Bu kadar yüksek faiz, üretimi bitirmek demektir. İktidarın istediği; yatırımla ihracatla uğraşma, paranız varsa faize yatırın rahatınıza bakın diyor. Paran varsa derdin yok. herkes bu ülkede parasını faize yatırırsa kim üretecek? Bu gidişle Türkiye üretmeyen, sadece tüketen ve sürekli borçlanan bir ülke olacağız. Kırmızı ette tamamen dışa bağımlı olduk.

"ÖNCE İNSAN DEMELİYİZ"

Çiftçi kan ağlıyor, mevsimlik tarım işçileri göç ediyor. İş, üretim olmayınca ekmeğini başka şehirlerde arıyorlar. Bir yandan da barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişimde sorun yaşıyorlar. Biz bunları kabul edemeyiz. Önce insan demeliyiz. Mevsimsel tarım işçileirmizin sorunlarını acil çözün. İktidara çağrımdır, derhal çözün.

ÖZEL ŞİRKETE ULUSLARARASI SÖZLEŞME ÇIKARTTILAR"

Meclis'te geçirilen uluslararası bir sözleşme var. Daha önce hiçbir zaman bir özel şirket yatırımı Meclis'ten uluslararası anlaşma yoluyla bir teşvik uygulaması görülmemiştir. Böyle bir yöntem yoktur. Eğer siz bir yatırımcı getirmek için bu Meclis'ten uluslararası sözleşme geçirmek zorunda kaldıysanız bu ülkeye güven bitmiştir demektir.

SAHTE OY PUSULASI

76 sahte pusulayı Meclis'e sundular. Hadi birkaç tane olur oylamalarda, anlık bir şey olmuştur. Ama 76 sahte pusula daha önce görülmemiş bir şeydir. Ey Erdoğan, Meclis'i ne hale getirdiniz ya? 86 milyonluk ülke böyle mi yönetilir? Bu Meclis çatısı altında böyle bir sahteciliğe nasıl izin verilir? Nasıl izah edeceksiniz, hangi gerekçeyle normalleştireceksiniz? Nerede vekilleriniz? Meclis kaç kere kapandı? Şimdi Temmuz'a kadar çalışacak uzadı. AKP'liler o günlerde Meclis'te otursaydı, vekillik yapsaydı, Meclis çalışsaydı 30 Haziran'da yasama dönemi bitecekti. Tembellik yap gelme, sonra Temmuz'da çalışacağız de. Hesap kitap bilmiyorlar, plan yok. Bu milletin iradesine açıkça saygısızlıktır. Çünkü Meclis sorumluluk taşınan bir yerdir. Bugün pusula var vekil yok imza var temsil yok. devlet yönetimi ciddiyet ister.

Bu ülke bu lakayıtlığı hak etmiyor. Kendinize gelin. Milletin iradesi salonda 3 kişiyle temsil edilmez.

"BU ÜLKEYİ KOLTUK KAVGASINI EKMEK KAVGASINDAN ÜSTÜN TUTANLARA DA BIRAKMAYACAĞIZ"

Bu ülke bir alternatif istiyor. biz buradayız. Biz bu ülkeyi bu iktidarda kurtaracağız. Bu ülkeyi kendi koltuk kavgalarını milletin ekmek kavgasından üstün tutanlara da bırakmayacağız. Bu ülkenin gerçek bir muhalefete ihtiyacı var. Bu yol milletin yolu. bu yolda dönmeyeceğiz. bu ülkeye huzuru bereketi adaleti geri getireceğiz.

AYRINTILAR GELECEK