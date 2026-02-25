En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye sabitlenmesne tepkiler sürerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Yeni Yol Partisi'nin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma dikkat çekti. TÜİK'in açıkladığı yüzde 53,3 mutluluk oranlarına tepki gösteren Mahmut Arıkan "TÜİK'e göre sabahın 6'sında ucuz et kuyruğuna giren emekliler en mutlu kesimmiş" dedi. Mahmut Arıkan, meselenin Ramazan'da sobalı evde poz vermek olmadığını ifade etti. İktidarın halktan koptuğuna dikkat çeken Arıkan, "Yanlarında götürdükleri reklam panosuyla poz vermekten bile çekinmiyorlar. Bizim itirazımız; 23 yıllık iktidarın sonunda, yoksulluğu bitirmek yerine hala yoksulun sofrasında poz vermenin marifet sayılmasınadır." dedi.

'İDARECİNİN GÖREVİ YOKSULLUĞU BİTİRMEKTİR'

"Bizim itirazımız vatandaşın evine kadar gidip 'siz yoksulsunuz, biz de size bu yüzden geldik' denmesinedir." diyen Arıkan, yoksulluğun idareciler tarafından, ifşa ve istismar edilmesine, medya malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Bir idarecinin asli görevinin yoksulun sofrasına birlikte oturmak olmadığını söyleyen Arıkan idarecinin asli görevinin yoksulluğu bitirmek olduğunu söyledi.

'SABAHIN 6'SINDA UCUZ ET KUYRUĞUNA GİREN EMEKLİLER...'

Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yüzde 53,3 mutluluk oranlarına tepki gösterdi. Arıkan'ın "En mutlu grup da 55-64 yaş aralığıymış. Yani sabahın 6’sında ucuz et kuyruğuna giren emekliler en mutlu kesimmiş. Akşam iftar programlarında izleyici sorularını cevaplayan kıymetli hocalarımıza buradan sormak istiyorum, değerli hocalarım, TÜİK'e doğru olmayan verileri açıklattırmak orucu bozar mı bozmaz mı?" ifadeleri dikkat çekti.

Arıkan, Birleşmiş Milletler raporlarına göre Türkiye mutluluk endeksinde 147 ülke arasında 94’üncü sırada olduğunu anımsatarak, 2025 yılında 72 milyon kutu antidepresan satıldığını söyledi. "Kişi başına neredeyse bir kutu düşüyor." diyen Mahmut Arıkan "Bu tablo ortadayken kim niye mutlu olsun. Biz sahadayız, görüyor ve biliyoruz. İnsanımız mutlu değil. İktidar rakam oyunlarıyla 86 milyonun mutsuz olma hakkını bile elinden aldı" dedi.