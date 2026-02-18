Yeni Yol Grubu, TBMM'de grup toplantısı gerçekleştirdi. İlk söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ekonomideki sorunlara ve gündemdeki ittifak tartışmalarına dikkat çeken Saadet Partisi lideri Arıkan, "Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor" dedi.

Arıkan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Emekli maaşı hala açlık sınırının yarısına tekabül ediyor. Asgari ücrete gelen zam daha şubat ayında buharlaştı gitti. Gençlerimiz şubat ayı bitmeden bu yıla dair umutlarını raflara kaldırdı.

Gerçek şu; sokakta ittifak değil mutfak konuşuluyor. Sokakta anketleri değil adalet konuşuluyor, özgürlük konuşuluyor. Sokakta seçim değil geçim konuşuluyor. Açık söylüyorum milletimiz neyi talep ediyorsa biz onu dillendirmeye devam edeceğiz.

'SİYASET DEĞİL KURU HAMASET OLUR'

Milletimiz adelet diyorsa biz adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Milletimiz umut istiyorsa biz umudu inşaa etme çalışmalarına devam edeceğiz. İnsanımızın gündemi neyse bu kürsülerden dillendirmeye devam edeceğiz. Aksi takdirde yaptığımız siyaset değil kuru hamaset olur. Bizim gündemimiz belli; gündemimiz milletimiz.

Ancak bu millet adalet ve kalkınma getirmesi gereken iktidarın bambaşka gündemleriyle karşı karşıya kalıyor.

Bakanlar 23 yıllık kesintisiz bir iktidar döneminin bakanı değil de sanki enkaz devralmış bir hükümetin bakanları gibi açıklama yapıp duruyorlar."