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Kaynak: Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Mekke Antlaşması, NATO’nun tamamlayıcısıdır” açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıkan, Fidan’ın sözlerini “son derece tehlikeli ve endişe verici” olarak nitelendirdi.

“İSRAİL’İN GÜVENLİĞİNİ TAHKİM EDER”

Mekke Antlaşması'nın NATO'yu tamamlayan bir yapı olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Arıkan, böyle bir yaklaşımın bölgede barışa hizmet etmeyeceğini savundu.

Arıkan, “NATO’yu tamamlayan bir antlaşma, bu bölgede barışı değil; İsrail’in güvenliğini tahkim eder” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEMİZE HUZUR GETİREMEZ”

NATO’nun İsrail’in saldırganlığına karşı sessiz kaldığını ve Gazze’de yaşananlar karşısında caydırıcı bir irade ortaya koymadığını ileri süren Arıkan, NATO merkezli bir güvenlik mimarisinin bölgeye huzur getiremeyeceğini belirtti.

Bölgesel ittifakların Atlantik paktının uzantısı olarak görülmesine de karşı çıkan Arıkan, “Bölgesel ittifakları Atlantik paktının uzantısı olarak gören bir anlayışla ne Gazze korunabilir ne de adil bir dünya kurulabilir” dedi.

“NATO İLE MEKKE YAN YANA GELEMEZ”

Arıkan açıklamasını, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin mesajıyla tamamladı.

“Şahsiyetli bir dış politika, NATO'nun gölgesine sığınarak değil, kendi medeniyet değerlerimize dayanarak yapılır” diyen Arıkan, paylaşımında “NATO ile Mekke yan yana gelemez” ifadelerine yer verdi.