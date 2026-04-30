Saadet Lideri Arıkan, NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Arıkan, partisinin Cumhurbaşkanı adayı için çalışmalarını yürüttüklerini ve isim belirlediklerini ifade etti. Adayın ismini "Silivri'de nüfusu artırmayalım" diyerek açıklamayan Arıkan, altılı masa formülünün günün şartlarına uygun olmadığını belirtti.

Arıkan ile Karagöz'ün arasında geçen 'Adaylık' konuşması şöyle:

Mahmut Arıkan: Şöyle ifade edeyim İlker Bey, biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon "Oh be!" diyecek. "İşte aradığımız bu" diyecek. Bunun çalışmalarını biz yapıyoruz.

İlker Karagöz: Peki profilini biraz anlatır mısınız? İsmini vermeyeceğinizi düşünüyorum.

Mahmut Arıkan: Şöyle ifade edeyim; Silivri'de bir nüfus artışı olmaması için onu şimdilik saklı tutalım.

İlker Karagöz: Peki akademisyen mi, siyasette boy gösterdi mi?

Mahmut Arıkan: Onu biraz zamana havale etmekte fayda var.

İlker Karagöz: Milli Görüş kanadında mı, merkez sağda mı, ortanın solunda mı?

Mahmut Arıkan: Çıkartacağımız ismin etrafını ilke ve prensiplerle donatarak çıkartmak istiyoruz. Yani bu akademisyen, iş insanı, siyasetçi; bunların hepsinin çok küçük ayrıntı olduğunu ben düşünüyorum. Yani hangi ilkeyle, hangi prensiple çıkacak bizim cumhurbaşkanı adayımız? Diyecek ki; 86 milyon insanımızın hiçbirisi yarınından kaygı duymayacak, yarına rahatla gidecek... Orada...

İlker Karagöz: Adayınız biliyor mu sizin bu çalışmayı yaptığınızı?

Mahmut Arıkan: Biliyor tabii ki, biliyor. Adayımız biliyor.

İlker Karagöz: Peki "Yeni Yol" biliyor mu? Gelecek Partisi biliyor mu, DEVA biliyor mu?

Mahmut Arıkan: Bunu burada bırakalım. Yani adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz.

"ALTILI MASA FORMÜLÜ O DÖNEM UYGUNDU AMA ŞUAN UYGUN DEĞİL"

Siyasette ittifak tartışmaları her geçen gün gündeme gelirken, Mahmut Arıkan, altılı masa formülünün günümüz siyasi konjetörüne uygun olmadığını söyledi.