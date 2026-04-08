Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan "Bizim milli görüş olarak 30 yıl önce kapısına "rüşvet alan da veren de melundur" yazdığımız belediye makamlarını bugün pavyona çevirdiler." dedi.

Arıkan'ın "Bir ülkede iktidarın bürokratı, muhalefetin belediye başkanı ahlaksızlığa kadro açıyorsa o ülkede adaletle birlikte ahlak ve siyaset çökmüş demektir." çıkışı gündem oldu.

Mahmut Arıkan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bizim milli görüş olarak 30 yıl önce kapısına "rüşvet alan da veren de malundur" yazdığımız belediye makamlarını bugün pavyona çevirdiler. Halbu ki belediyecilik demek kaldırım taşı döşemek, sosyal yardım dağıtmak demek değildir. Belediyecilik demek bir şehrin haysiyetini korumaktır.

"AHLAKSIZLIĞA KADRO AÇILIYORSA..."

Mülakatlarda hakkı yenen gençlerimizin kuryelik yaptığı bir ülkede iktidarın bürokratı, muhalefetin belediye başkanı ahlaksızlığa kadro açıyorsa o ülkede adaletle birlikte ahlak ve siyaset çökmüş demektir. Bizim çabamız bu çürümüş düzeni kökten değiştirmektir.

Şehirlerimizi rant, belediyelerimizi bataklıktan kurtarıp yeniden adaletin kalesi yapmak için mücadele ediyoruz."