Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi programı kapsamında Batman’a giderek vatandaşlarla bir araya geldi. İl Başkanlığı’nın açıklamasına göre Arıkan, Çay Mahallesi’nde halkla buluştu.

Ziyaret sırasında Arıkan ile görüşen bazı gençlerin, Trendyol 1. Lig’e yükselmeyi garantileyen Batman Petrolspor forması giydiği görüldü.

Gençlerle sohbet eden Arıkan, kentin spor alanındaki başarısına dikkat çekti.

Batman Petrolspor’un elde ettiği başarının şehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Arıkan, kulüp yöneticilerini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Bu başarının inanç, emek ve birliktelikle geldiğini vurgulayan Arıkan, “Batman Petrolspor’un elde ettiği bu önemli başarı hepimizin gururudur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Arıkan, spora ve gençliğe verilen desteğin artırılması gerektiğini belirterek, bu tür başarıların sürdürülebilir olması için yatırımların devam etmesi gerektiğini ifade etti.