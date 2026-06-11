Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, 7 seçim alametinden 5'inin gerçekleştiğini geriye ise sadece 2 alamet kaldığını söyledi. Arıkan, "Geriye Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz kaldı" dedi.

Mahmut Arıkan'ın açıklamaları şöyle:

İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Neden söylüyorum? Neden böyle bir ifade kullanıyorum? Çünkü baskın seçim alametleri birer birer belirmeye başladı. Birinci alamet: Anayasa tartışmaları. İkinci alamet: Muhalefete yapılan operasyonlar. Üçüncü alamet: Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hazırlıklar. Dördüncü alamet: Meclis'ten çıkartılan varlık barışı. Beşinci alamet: Amerika swap hattı. Geriye iki tane alamet kaldı. Bunlardan biri Gabar'da petrol, ikincisi Karadeniz'de doğal gaz müjdesi.

"BİZ HER TÜRLÜ SEÇİME HAZIRIZ"

Akşam sabah o alametleri de göreceğiz arkadaşlar. Buradan bir kez daha açıkça söylüyorum; iktidarın ajandasında ne olursa olsun, bizler arkadaşlarımızla beraber baskın seçime de, erken seçime de, yerel seçime de, genel seçime de hepsine..."