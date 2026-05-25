Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı öncesinde Ankara’daki kurban pazarını ziyaret ederek besicilerin sorunlarını dinledi. Artan maliyetler ve ekonomik tablo nedeniyle hem üreticinin hem de vatandaşın zor durumda olduğunu söyleyen Arıkan, emeklilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.

Kurban pazarında konuşan besiciler, yem, saman, nakliye ve çadır maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle zararına satış yaptıklarını belirtti. Üreticiler, geçen yıl 30 bin lira olan nakliye ücretlerinin 70 bin liraya çıktığını, yem fiyatlarının ise katlandığını ifade etti.

Hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini söyleyen bir besici, “Bu son yılımız. Böyle giderse önümüzdeki yıl burada besici bulamayabilirsiniz” sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

“EKONOMİK KRİZİ GÖRMEK İSTEYEN PAZARA GELSİN”

Üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra açıklama yapan Arıkan, ekonomik krizin boyutunun kurban pazarlarında açık şekilde görüldüğünü söyledi. Geçmiş yıllarda bir emekli ikramiyesiyle rahatlıkla kurban hissesi alınabildiğini belirten Arıkan, bugün ise 10 emeklinin birleşerek ancak bir büyükbaş hissesi alabildiğini ifade etti.

Ekonomi yönetimine de çağrıda bulunan Arıkan, kurban pazarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ve TBMM’ye yakın olduğunu hatırlatarak yetkililerin sahaya inmesi gerektiğini söyledi.

Arıkan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların destek beklediğini vurgulayarak, ithalat yapan firmalara sağlanan imkanların yerli üreticilere de verilmesi gerektiğini dile getirdi.