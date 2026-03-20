2016 yılından bu yana birbiri ardına çökertilen dokuz şifreli telefon ağının sonuncusu olan Sky ECC, hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Mart 2026 günü çok kritik bir karara imza attı.

Kısa Dalga’dan Cengiz Erdinç’in haberine göre; 8 Haziran 2024 günü Kuyu 4 operasyonuyla yakalanan dört büyük gruptan birinin lideri olduğu öne sürülen Recep Ö. ve arkadaşları yedi ayrı sevkiyatta belirlenen 400 kilo civarında eroini ve farklı uyuşturucuları İran’dan Hollanda’ya kaçırmakla suçlandıkları davada resmen beraat ettiler.

Recep Ö. ve arkadaşlarını yargı önüne çıkaran deliller Europol’ün Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaştığı Sky ECC adını taşıyan ve 2021 yılında çökertilen şifreli telefon sisteminin mesajlarına dayanıyordu. Fakat mahkeme bu mesajlaşmaları “delil” olarak kabul etmemesi dikkat çekti.

Kararda “Uyuşturucu suçlarında suçun konusunu oluşturan maddelerin ele geçmiş olması ve uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunun veya TCK 188/6 maddesi kapsamındaki maddelerden olduğunun kriminal laboratuvar veya adli tıp kurumu raporu ile fennen belirlenmesinin şart olduğu” hatırlatılarak Yargıtay kararlarına göndermede bulunuldu. Sadece Sky ECC mesajlarına dayanarak hüküm kurulamayacağı açıkça kararda belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sky ECC’in 2021 yılında polis sunucusunda sızdığında 160 bin kullanıcıya ait 700 milyon ikili mesaj ve 55 milyon grup mesajı ele geçirilmişti. Kimliği belirlenen 60 bin kullanıcıdan 4 bin 500’ü Türkiye’de bulunuyordu. Kripto telefonlarla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddianamede belirtiliyordu.

2021 yılında başlayan operasyonlarda 12 bin şüpheli tutuklanırken, 680 ton uyuşturucu 1 milyar Euro’dan fazla nakit ve milyarlarca Euroluk malvarlığı ele geçirildi. 34 yargı bölgesinde 7 bin 500 soruşturma açılmıştı. Ve mesajlar Avrupa yargı çevresinde itirazlara uğrasa da delil kabul edilmişti.

Sky ECC’nin çözülen mesajları 30 Ocak 2023 günü yapılan protokolle Türkiye ile de paylaşıldı. Mesajlardaki uçak bileti, ofis adresi ya da telefon numarası gibi bilgilerle kişiler eşleştirildi. Sky ECC mesajları bir ayağı Türkiye’de olan Bataklık ya da Orkinos Bulut operasyonları gibi büyük soruşturmalar yer alıyordu.

Ancak Mahkeme bu protokolle gelen mesajlara değişik anlamlar yüklenebileceğini, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin deliller bulunmadığını düşünüyor, mesajların kanıtlarla desteklenmediğini söylüyordu.