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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’li yazar E. Jean Carroll’a karşı cinsel saldırı ve hakaret suçlarından yargılandığı davada ödemeye mahkum edildiği tazminat için yeni karar çıktı. New York’ta federal yargıç Lewis Kaplan, temyiz sürecinde mahkeme hesabında tutulan ve faizle birlikte 5,8 milyon dolara çıkan tazminatın Carroll’a ödenmesine karar verdi.

TRUMP 5,8 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK!

New York’ta görülen davada jürinin, Trump’ın 1990’ların ortasında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasında E. Jean Carroll’a cinsel saldırıda bulunduğuna ve daha sonra yaptığı açıklamalarında ise Carroll’a hakaret ettiğine karar vermesinin ardından Trump’ın Carroll’a 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti.

Tazminat, temyiz sürecinde mahkeme hesabına aktarılırken tutar faizle birlikte 5,8 milyon dolara çıktı.

TRUMP’IN AVUKATLARINDAN KARARA İTİRAZ!

ABD Başkanı’nın avukatları, Yüksek Mahkeme’ye yapılan yeniden değerlendirme başvurusu sonuçlanmadan tazminatın ödenmemesi gerektiğini savundu. Mahkeme, Carroll’ın parayı bağışlayabileceğini ve karar değişikliği durumunda tazminatın geri alınmasının zorlaşabileceğini öne süren avukatların talebini reddetti.

Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan ise, dört yılı aşan hukuk mücadelesinde artık sona gelindiğini ifade ederek tazminatın Carroll’a ödenmesi gerektiğini belirtti. Avukatlar, Yüksek Mahkeme’nin başvuruyu reddetmesiyle Trump’ın hukuki yollarının tükendiğini bildirdi.

TRUMP’A YÖNELİK SUÇLAMALAR NEYDİ?

Yazar E. Jean Carroll, 2019 yılında Donald Trump’ın 1990’ların ortasında New York’ta bulunan Bergdorf Goodman mağazasının soyunma kabininde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti. İddiaları reddeden Trump ise, Carroll’ı tanımadığını ileri sürerek suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu söylemişti. Trump’ın sözlerinin ardından Carroll Trump’a hakaret davası açmıştı.

New York’ta cinsel saldırı mağdurlarına zamanaşımı süresi dolmuş dosyalar için geçici dava açma hakkı tanıyan düzenleme yürürlüğe girince Carroll, saldırı iddiasını da mahkemeye taşımıştı.

JÜRİ TRUMP’I SORUMLU BULDU!

2023 yılında görülen davada, jüri Trump’ı cinsel saldırı ve hakaretten sorumlu buldu fakat Carroll’un tecavüz iddiasını New York yasalarındaki dar hukuki tanım çerçevesinde kabul etmemişti. Buna rağmen mahkeme, Trump’ın Carroll’a cinsel saldırıda bulunduğuna ve daha sonra yaptığı açıklamalarla ona zarar verdiğine karar vermişti.

Trump ile Carroll arasında 2024 yılında görülen ayrı bir hakaret davasında jüri üyeleri, Trump’ın Carroll’a 83,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Trump söz konusu karara itiraz etmişti.