Mahkemeden SGK’ya karşı emsal karar... İşitme cihazı ücretinin tamamı ödenecek

50 BİN TL’LİK FARKI SGK ÖDEYECEK

Mahkeme, SGK’nın ödemediği 50 bin TL’lik farkın davacıya ödenmesine karar verdi. Ayrıca yargılama giderleri ile 18 bin TL vekalet ücretinin de SGK tarafından karşılanmasına hükmedildi.

Karar, benzer konumdaki pek çok engelli vatandaş için yol gösterici nitelik taşıyor.