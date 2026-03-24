Ankara’da görülen dava, sağlık harcamaları açısından önemli bir emsal teşkil etti. Doğuştan işitme engelli bir vatandaşın açtığı davada mahkeme, SGK’nın karşılamadığı cihaz bedelinin de ödenmesine hükmetti.
Mahkemeden SGK’ya karşı emsal karar... İşitme cihazı ücretinin tamamı ödenecek
Ankara’da doğuştan işitme engelli vatandaşın davasında SGK’ya emsal karar çıktı. Buna göre, işitme cihazı konuşma işlemcisi için ödenmeyen 50 bin TL farkın da SGK tarafından ödenmesine hükmedildi.Derleyen: Sinan Başhan
SAĞLIK HAKKI VURGUSU
38 yaşındaki Akın Volkan Kahraman, işitme cihazının konuşma işlemcisini yenilemek için toplam 126 bin 76 TL ödeme yaptı. SGK bu miktarın 76 bin 76 TL’lik bölümünü karşılarken, kalan 50 bin TL’yi ödemedi. Bunun üzerine hukuki yola başvuran Kahraman’ın davasını inceleyen Ankara 23. İdare Mahkemesi, kararında “sağlık hakkı”na işaret etti.
Mahkeme, işitme kaybı yaşayan bireyler için cihaz ve parçalarının temel bir sağlık gereksinimi olduğuna hükmetti.
50 BİN TL’LİK FARKI SGK ÖDEYECEK
Mahkeme, SGK’nın ödemediği 50 bin TL’lik farkın davacıya ödenmesine karar verdi. Ayrıca yargılama giderleri ile 18 bin TL vekalet ücretinin de SGK tarafından karşılanmasına hükmedildi.
Karar, benzer konumdaki pek çok engelli vatandaş için yol gösterici nitelik taşıyor.
HAK ARAMA ÇAĞRISI
Çelik, benzer sorun yaşayan vatandaşlara seslenerek, ek ücret talepleriyle karşılaşıldığında önce idari yolların tüketilmesi, sonuç alınamazsa yargıya gidilmesi gerektiğini söyledi.
Bu karar, sağlık hizmetlerine erişimdeki maddi engellerin yargı yoluyla kaldırılabileceğini bir kez daha gösterdi.