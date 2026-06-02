Gümrükte 540 adet sahte "Harry Potter" cam süs eşyası yakalandığını öğrenen Warner Bros, şirket avukatlarıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu inceleyen mahkeme, başvuruyu haklı bularak ürünlerin imhasına hükmetti.

İddiaya göre, Ares Gümrükleme İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait, "Harry Potter" marka ve logosunu taşıyan 540 adet cam süs eşyası gümrükte ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin fotoğrafları, markanın sahibi olan dünya devi Warner Bros'a iletildi.

Milliyet’ten Neslihan Keskin’in haberine göre, inceleme yapan şirket, ürünlerin taklit olduğunu belirledi. Bunun üzerine Warner Bros'un avukatları, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme kararıyla ürünlere el konulurken, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde ürünlerin imhası talebiyle dava açıldı. Dava dilekçesinde söz konusu ürünlerin sahte olduğu vurgulanarak imhaları istendi. Mahkeme, Warner Bros'u haklı bularak gümrükte ele geçirilen 540 adet taklit "Harry Potter" logolu cam süs eşyasının imhasına karar verdi.

BENZER ŞİKAYET 2 YIL ÖNCE DE YAPILDI

Harry Potter markasının haklarını elinde bulunduran Warner Bros, benzer şikayeti 2024 yılında da yapmıştı. İstanbul Ambarlı’da Gümrük Müdürlüğü tarafından ele geçirilen 5 kap 250 adet kalem setinin ele geçirilmesi sonrası harekete geçen ABD’li dev şirket, Harry Potter logolu ürünlerin imha edilmesi için dava açtı. Mahkeme, ele geçirilen sahte ürünlerin imhasına karar verdi.