İstanbul Çekmeköy’de bir annenin, evde huzur bozduğu ve ısrarla sigara içtiği gerekçesiyle oğlu aleyhine açtığı dava, mahkemeden emsal niteliğinde bir kararla sonuçlandı. Anadolu Aile Mahkemesi, aile içi huzuru korumak adına ev içinde sigara içilmesini yasaklayan sıra dışı bir tedbir kararına imza attı.

"OĞLUMLA MAHKEMELİK OLMAK İSTEMEZDİM AMA..."

Anne Ş.T., mahkemeye sunduğu dilekçede oğlunun eve hiçbir yardımda bulunmadığını, sürekli huzursuzluk çıkardığını ve en önemlisi, evde aralıksız sigara içerek kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Oğluyla karşı karşıya gelmekten üzüntü duyduğunu ifade eden anne, sadece oğlunun bir süreliğine evden uzaklaşmasını ve huzurlu bir ortam sağlanmasını talep etti.

MAHKEMEDEN "EVDE SİGARA YASAĞI" KARARI

Talebi inceleyen mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında dikkat çeken bir tedbir paketi hazırladı. Oğul M.C.T.'nin, annesine yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü her türlü söz ve davranıştan kaçınmasına karar verildi.

Mahkeme, tedbir süresi boyunca M.C.T.'nin evin açık alanları (balkon, teras vb.) dahil olmak üzere konutun hiçbir yerinde sigara içmemesine hükmetti. Kararın 1 ay boyunca geçerli olacağı belirtilirken, bu kuralların ihlal edilmesi durumunda M.C.T. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanabileceği ihtarı yapıldı.