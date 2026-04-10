CHP üyesi Özlem Bayrakçı Erkan’ın ihraç işlemi, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulduğu gerekçesiyle iptal edildi.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Erkan’ın avukatı Cavahir Kılıç, “Müvekkilim Özlem Erkan’ın Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi YDK işlemi, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.” dedi.

“İnsanın ‘hayır’ deme hakkını elinden alamazsınız”

Özlem Bayrakçı Erkan ise kararın ardından bir paylaşım yaptı.

İnsanın hayır deme hakkını elinden alamazsınız; yasaların öngördüğü şekilde hak arayışını da engelleyemezsiniz. Nitekim bugün, üyeliğimi elimden alamadığınız gibi… Bugün tüm kamuoyu biliyor ki benim için esas olan; Atatürk’ün mirası olan ve benim de geleceğe taşımakla yükümlü olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ben, bugün yalnızca üyeliğimin mücadelesini vermedim; bu mirasın geleceğe aktarılması sorumluluğunu da korudum ve bunun elimden alınmasına asla müsaade etmedim.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Özlem Bayrakçı Erkan’ın ihracının iptal edilmesi, 38. Olağan Kurultay’ın ardından CHP’den ihraç edilen 1689 kişinin ihracı ile ilgili YDK kararları için de emsal olacak. Bu durumda yargıya başvuran ihraç edilmiş CHP üyelerinin partilerine geri dönmelerinin de yolu açılmış oldu.

Hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun eski avukatı olan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in başkanlık ettiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş ile İstanbul’da 30 eski ilçe başkanı da dahil olmak üzere pek çok kişinin partiden kesin olarak ihraç edilmelerine karar vermişti.