TSK'den ihraç edilen teğmenler arasında yer alan Deniz Demirtaş'ın ihraç kararını kaldıran Ankara 21. İdare Mahkemesi, ara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreni sonrası kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan Teğmen Fatih Kaya’nın disiplin cezasını da kaldırdı.

MAHKEMEDEN BİR İPTAL KARARI DAHA

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreninden sonra, bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmış, görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine MSB soruşturma başlatılmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin TSK’nın "disiplin ve itibarını zedelediği" gerekçesiyle beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine karar vermişti. Kurul, teğmen Fatih Kaya’ya disiplin cezası vermişti.

İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Ankara 21. İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını oy birliği ile iptal etti. Anayasa’nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş’ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

"HUKUKA UYGUN DEĞİL"

Mahkeme, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı attığı için disiplin cezası alan teğmen Fatih Kaya’nın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, “emre itaatsizlik” nedeniyle verilen disiplin cezasını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın kararı istinafa taşıma hakkı var.