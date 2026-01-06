Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Adalet Bakanlığı, yargılama sürelerini kısaltmak ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere ulaşmasını hızlandırmak amacıyla mevzuat değişikliğine hazırlanıyor.

Yeni düzenleme ile mahkemeler tarafından talep edilen belgelere süresi içinde yanıt vermeyen kurumlara ve sorumlulara yönelik cezai yaptırımlar uygulanacak.

DAVA SÜREÇLERİNDEKİ GECİKME MERCEK ALTINDA

Türkiye’de uzun süren davalar gündemdeki yerini korurken; hakim ve savcı sayısının artırılması, yapay zeka kullanımı ve tebligat sisteminde yenilikler gibi adımların ardından şimdi de "bilgi ve belge akışı" için düğmeye basıldı.

Yargılamanın uzamasına neden olan en büyük faktörlerden biri olan, kurumlar arası yazışmaların geç sonuçlanması sorunu, yeni yasal düzenleme ile çözülmek isteniyor.

CEVAPSIZ KALAN YAZILARA "SUÇ" TANIMI GELİYOR

Mevcut sistemde mahkemelerin uyarılarına ve suç duyurusu ihtimallerine rağmen işleyişin yavaş kaldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı kaynakları, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Mahkeme bir kuruma yazı yazıyor. O cevaba göre maddi gerçek ortaya çıkacak. Ama bu yazı ya dikkate alınmıyor ya da cevap verme süresi uzuyor. Bu durum yargılama süreçlerini uzattığı gibi maddi gerçeğin ortaya çıkmasını da engelliyor. Şu anda zaten mahkemeler cevap gelmezse ilgili kurumu uyarıyor ve suç duyurusunda bulunulacağını bildiriyor. Ama pratikte bu yol işlemiyor. Şimdi yeni yapılacak düzenleme ile örneğin duruşma tarihine kadar eğer cevap vermezse sorumlulara cezai yaptırım uygulanması düşünülüyor Bu konuda bir suç tanımı yapılacak ve karşılığındaki cezalar belirlenecek”

EYLEM PLANI BU YIL HAYATA GEÇİYOR

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırlanan plana göre, mahkeme kararlarının kasıtlı olarak uygulanmaması veya engellenmesi yargı sistemine vurulan bir ket olarak değerlendiriliyor.

Dava dışı tarafların ara kararları yerine getirmemesi üzerine odaklanan düzenlemenin bu yıl içinde yasallaşması bekleniyor.