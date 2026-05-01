Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı. Kararda, sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran’ın maktulü müşterek bir şekilde öldürdükleri, Nevzat Bahtiyar’ın ise bu sırada evin hemen dışında bekleyerek faillere destek olduğu vurgulandı.

İTİRAFÇININ SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Nevzat Bahtiyar, daha önceki savunmalarında amca Salim Güran’ın kendisini bir odaya götürerek cesedi gösterdiğini iddia etmişti. Ancak gerekçeli kararda bu beyanlara itibar edilmediği şu ifadelerle belirtildi:

"Sanığın olay yerinde olmadığı şeklindeki beyanlarına mahkememizce itibar edilmemiştir. Sanığın, maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim Güran'ın yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı kanaatine varılmıştır.”

BAZ KAYITLARI VE PATİKA YOL DETAYI

Kararda, cinayetin işlendiği saat diliminde sanıkların arasındaki yoğun irtibata dikkat çekildi. Narin’in Kur'an kursundan dönerken her zaman kullandığı ana yol yerine daha kısa olan patika yolu kullandığı, sanıklar Salim ve Nevzat'ın ise o sırada maktulün evi yakınında birbirlerine yakın konumda bulundukları baz kayıtlarıyla (HTS) kanıtlandı. Saat 15.25 ile 15.46 arasındaki ortak baz kullanımı, cesedin teslim ve gizleme sürecinin bu dakikalarda gerçekleştiğini destekledi.

CEZA 4 YILDAN 17 YILA ÇIKTI

Daha önce "suç delillerini yok etme" suçundan sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Bahtiyar hakkındaki bu karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Yargıtay’ın "eylemin cinayete yardım kapsamında olduğu" yönündeki görüşüne uyan yerel mahkeme, 16 Nisan’daki duruşmada cezayı 17 yıl hapis olarak güncelledi.

DİĞER SANIKLARIN CEZASI ONANMIŞTI

Narin Güran davasında asıl failler olarak yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezaları, üst mahkemelerce hukuka uygun bulunarak onanmıştı. Nevzat Bahtiyar’ın 17 yıllık cezasıyla birlikte, cinayete doğrudan veya dolaylı katılan tüm isimlerin cezaları kesinleşmiş oldu.