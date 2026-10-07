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Kaynak: ANKA

Tunceli Belediyesi’nde geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen işten çıkarmalar ve zorunlu emeklilik sevkleri yeni bir krizin fitilini ateşledi. Belediyede görev yapan 9 işçi 31 Aralık 2024, 4 işçi ise 24 Mart 2025 tarihlerinde işten çıkarıldı. İşlemlerin hukuka aykırı olduğunu savunan çalışanlar yargı yoluna başvurdu.

İSTİNAF KARARI ONADI, KAYYUM "GÖRMEZDEN GELİYOR"

Yerel mahkemenin işçilerin lehine verdiği işe iade kararının ardından dosya üst mahkemeye taşındı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Ancak kesinleşen mahkeme kararına rağmen kayyum yönetiminin işçileri görevine başlatmadığı belirtildi.

İşten çıkarılanlar arasında yer alan ve belediye bünyesinde öğrencilere bağlama eğitimi veren Zeynep Kılıç, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"İşimizden haksız bir şekilde çıkarıldık. Yerel mahkeme bizi haklı buldu, dosya yüksek mahkemeye gitti ve oradan da olumlu sonuç geldi. Tekrar işe iade edildik ama şu an verilen karar uygulanmıyor. Biz işimizi, ekmeğimizi tekrar geri istiyoruz."

"640 GÜNDÜR İŞSİZİZ, BU EMEKÇİ ASFALT MI YİYECEK?"

Tunceli Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanı Ali Mükan ise kentteki göç sorununa ve işsizliğe dikkat çekerek mahkeme kararının bir an önce uygulanmasını istedi:

"640 gündür bu kentte işsiz bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Bu kent göç veren bir yer. Son bir yılda 7 bin 500 insan göç etti. Her hafta hayırlı bir haber veriliyor; asfalt plenti açılıyor, köylere sıcak asfalt dökülüyor. Bu emekçi asfalt mı yiyecek? Haklarımızı sonuna kadar arayacağız, oturma eylemine yeniden başlayacağız."

"HUKUKU YOK SAYAMAZSINIZ"

Belediyede tiyatro eğitimi veren Yılmazcan Şare ise yöneticilerin duygusal davranmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hukuk bana da lazım, yöneticilere de lazım. Hukukun verdiği kararı görmezden geliyorsak problemler oluşmaya başlar. Kayyum olan valimizin hukuku yok saymadan üst mahkemenin kararına riayet edeceğini düşünüyorum" dedi.

Kesinleşen yargı kararlarının uygulanmasını talep eden işçiler, haklarını almak için yeniden alanlara çıkacaklarını belirtti.