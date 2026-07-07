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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısının ilk birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 10 gündem maddesinin görüşüldüğü oturuma, şehir içi ulaşıma yönelik alınan kararlar damga vurdu.

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‎AKILLI KART ÜCRETLERİNE MAHKEME AYARI

Meclis toplantısının en çok dikkat çeken gündem maddesi, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan akıllı kart ücretlerinin yeniden düzenlenmesi oldu. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, Elektronik Ücret Toplama Sisteminde (EÜTS) uygulanan tarifelerin maliyet tespiti yapılarak güncellenmesi konusu detaylı incelenmek üzere oybirliğiyle Ücret ve Tarife Komisyonu’na sevk edildi.

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ESOGÜ İLE ULAŞIM PROTOKOLÜNE OYÇOKLUĞU

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Toplantıda, Bilecik’in toplu taşıma sisteminin bilimsel temellerle iyileştirilmesi amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile protokol imzalanmasına karar verildi. Şehir içi halk otobüsü sisteminin analiz edilmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi ve yeni ulaşım planlarının hazırlanmasını kapsayan Ortak Hizmet Protokolü imzalanması konusu AK Parti ve MHP meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık, CHP grubunun oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi. Alınan kararla birlikte protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na yetki verildi.

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TBB'DEN BİLECİK'E HİBE ARAÇ

‎Altyapı hizmetlerini güçlendirecek bir diğer karar ise Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) kaynaklı oldu. TBB tarafından Bilecik Belediyesi’ne hibe edilen "Kombine Kanal Açma Aracı"nın kabulü, meclis üyelerinin oybirliğiyle onaylandı.

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‎Toplantı, imar komisyonundan gelen raporların görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

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‎Ücret ve Tarife Komisyonu'nun akıllı kartlarla ilgili hazırlayacağı raporun, meclisin bir sonraki birleşiminde karara bağlanması bekleniyor.