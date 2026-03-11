Kocaeli’de bir yıl önce yaşanan bıçaklı kavga olayına ilişkin görülen davada mahkeme çıkışında kanlı bir olay yaşandı. Duruşmada tanık olarak ifade veren bir kadın, adliye önünde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Olayın geçmişi 31 Temmuz 2025 tarihinde İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Güneş Caddesi’nde yaşanan tartışmaya dayanıyor. İddiaya göre yakın arkadaş olan Ahmet Furkan Ö. ile Emrah Çeliksoy arasında akaryakıt istasyonunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Emrah Çeliksoy’un Ahmet Furkan Ö.’yü bıçakladığı, ardından olayın silahlı çatışmaya dönüştüğü ve dört kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası Emrah Çeliksoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDE İSTİSMAR İDDİASI

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sümeyye M. (25), Emrah Çeliksoy’un kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Mahkemede verdiği ifadede, Çeliksoy’un kendisini bir otelin restoranına çağırdığını ve daha sonra kaldığı odaya gelerek istismarda bulunduğunu öne süren kadın, korktuğu için uzun süre kimseye bir şey söyleyemediğini dile getirdi. Çeliksoy ise söz konusu iddiaları reddetti.

ADLİYE ÇIKIŞINDA SALDIRDI

Duruşmanın sona ermesinin ardından taraflar adliye önünde yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada Sümeyye M., adliye karşısındaki bir kafeden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy’a saldırdı.

Kalbinden bıçaklanan Çeliksoy ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Sümeyye M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.