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Ankara 24. Aile Mahkemesi’nde görülen soybağının reddi davası, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına rağmen dikkat çeken bir kararla sonuçlandı. Mahkeme, biyolojik bağın bulunmadığını tespit ederken yargılama giderleri ve vekalet ücretini üniversite öğrencisi Kader E.’nin üzerine bıraktı.



EVLİLİK VE NÜFUS KAYDI SÜRECİ

Kısa Dalga'dan Demet Aran'ın haberine göre, Sultan G. ile Aziz E. 2002 yılında evlendi. Çift kısa süre içinde fiilen ayrılırken boşanma süreci yıllar sürdü. Bu süreçte Sultan G.’nin başka bir birliktelikten 2006 yılında dünyaya getirdiği Kader E., resmi evlilik devam ettiği için Aziz E.’nin çocuğu olarak nüfusa kaydedildi. Boşanma süreci ise 2009 yılında tamamlandı.



ZORLU YAŞAM SÜRECİ

Anneannesi tarafından büyütülen Kader E., şu anda Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nde öğrenim görüyor ve KYK yurdunda kalıyor.



DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Aziz E., 2023 yılında soybağının reddi davası açtı. Yapılan DNA testinde Kader E.’nin biyolojik olarak Aziz E.’nin çocuğu olmadığı tespit edildi. Mahkeme Nisan ayında soybağının reddine hükmetti.

Ayrıca Mahkeme, 45 bin TL vekalet ücreti ve 12 bin 290 TL yargılama giderinin tamamının Kader E.’den tahsil edilmesine karar verdi.



“HİÇBİR KUSURUM YOK” İTİRAZI

Kararın ardından Kader E., ekonomik ve psikolojik olarak zorlandığını belirterek adli yardım talebinde bulundu. Dilekçesinde, “Hiçbir kusurumun bulunmadığı bu dava nedeniyle cezalandırılmam adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.



YARGITAY KARARLARINA ATIF

Kader E., Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında çocukların bu tür davalardan sorumlu tutulamayacağı yönündeki kararları hatırlatarak dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.



Genç kadın, bir yandan eğitim hayatını sürdürürken diğer yandan seçmediği bir geçmişin ekonomik yüküne karşı hukuk mücadelesi veriyor.