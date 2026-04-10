Tarihî hafızaya ışık tutan paylaşımlarıyla dikkat çeken ve bir çok eseri başarıyla hayatımıza kazandıran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Medine Müdafii Fahreddin Paşa’nın aile tarihine uzanan anlamlı bir paylaşım yaptı.

Polat, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Fahreddin Paşa’nın Erzincan’da bebek yaşta kaybettiği kızı Fatma’nın mezarını ziyaret ettiğini duyurdu.

Polat, Fahreddin Paşa’nın 1901 yılında Erzincan’da görev yaparken küçük kızı Fatma’yı kaybettiğini ve Terzibaba Makamı yanına defnettiğini hatırlatarak, Paşa’nın yavrusunun mezarı başında çekilmiş hüzünlü fotoğrafına atıf yaptı. Aradan geçen 125 yıl sonra aynı yerde bulunmanın kendisi için derin bir anlam taşıdığını ifade eden Polat, bu anı saygıyla andığını belirtti.

Paylaşımında Fahreddin Paşa’nın yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda büyük acılar yaşamış bir baba olduğuna vurgu yapan Polat, onun 1916-1919 yılları arasındaki Medine Müdafaası’nda gösterdiği direnişi de hatırlattı. Fahreddin Paşa’nın kuşatma altındaki Medine’de kutsal emanetleri gizlice İstanbul’a ulaştırdığını, açlık ve hastalığa rağmen teslim olmayı reddettiğini anımsatan Polat, onu “tarihimizin abidevi kahramanlarından biri” olarak nitelendirdi.

Polat'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"125 yıl sonra aynı yerde Medine Mudafii Fahreddin Paşa'nın kızının Erzincan Terzibaba Makamı yanında mezarı başında. 1901 yılında, Fahreddin Paşa Erzincan'da görevdeyken küçük yavrusu Fatma'ı daha bebekken kaybedip Terzibaba Makamının hemen yanında toprağa veriyor.

Yavrusunun mezarı başında çektirdiği o hüzünlü fotoğrafın üzerinden tam 125 yıl geçmişken, bugün aynı yerde o büyük komutanın hatırası karşısında saygıyla durdum.

Evlat acısıyla derin bir yara alan o baba, yıllar sonra 1916-1919 yılları arasındaki şanlı Medine Müdafaası'nda tarihin karşısına "Çöl Kaplanı" olarak çıkacaktır. Şehre yönelik kuşatma ve saldırıları önceden öngörerek, Kutsal Emanetler'i canı pahasına ve büyük bir gizlilikle İstanbul'a ulaştıran o büyük isimdir.

Yıllarca süren kuşatmada sadece düşmanla değil; açlık, hastalık ve yoklukla da savaşmış, Mondros Mütarekesi' nin ardından hükümetten ve Padişah'tan ardı ardına gelen "teslim ol" emirlerini dahi reddederek kutsal toprakları düşmana teslim etmemiştir.

O, inancı ve değerleri uğruna kendi bildiği doğrudan şaşmayan, tarihimizin en abidevi kahramanlarından birini Erzincan'a emanetine hürmetle...

Nice fedakarlık ve acılarla dolu bir tarihin evlatlarıyız.

Hüve'l-Baki

Fatımam, ey gülistan-ı bahtımın nilüferi!

Mevtin icab-ı kader amma ki bi-kaydi sebeb

Bağ-ı ömründe seni pek geç bulan bedbaht ebin

Ah edüb kan ağlıyor gaybubetinle ruz şeb

1320/1318 [1901-2]"