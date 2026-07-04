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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliğe yönelik yeni bir uygulama hazırlanacağı yönündeki iddialara ilişkin, açıklamada bulundu.

X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Göktaş iddialara dair, "Hayır, sizleri evlendirmeye yönelik bir uygulama hazırlığımız yok. Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsiyor; attıkları her adımda onları desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ve evlilik öncesi eğitimlerle genç çiftlerin yanında olduklarını ifade eden Göktaş, bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldıklarını, 222 binden fazla gence eğitim ve danışmanlık desteği sunduklarını söyledi.

230 binden fazla gencin faizsiz kredi almaya hak kazandığını aktaran Göktaş, 160 binden fazla gencin kredi ödemesinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Göktaş, proje kapsamında 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki çiftlere ise 200 bin lira faizsiz kredi desteği sağlandığını kaydederek, evlenmeyi planlayan gençleri başvuru yapmaya çağırdı.