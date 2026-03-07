Ekonomist Mahfi Eğilmez, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatının varil başına 93 doların üzerine çıkmasının ekonomik dengeler üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Eğilmez, petrol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde özellikle cari denge üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine işaret etti.

CARİ AÇIK VE ENFLASYON UYARISI

Eğilmez’e göre önümüzdeki dönemde cari açığın büyüdüğü, enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği ve bütçe açıklarının arttığı bir ekonomik tablo ortaya çıkabilir.

Bu gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

“GELEN GİDENİ ARATABİLİR”

2025 yılının ekonomi açısından zorlu geçtiğini ifade eden Eğilmez, önümüzdeki dönemin daha da sıkıntılı olabileceğini belirtti. Eğilmez, mevcut gelişmelerin devam etmesi halinde ekonomik göstergelerde daha olumsuz bir sürecin yaşanabileceği uyarısında bulundu.