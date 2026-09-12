Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Eğilmez, Kartal'ın istifa ettikten sonra ricalara ve baskılara rağmen geri dönmemesini "onurlu bir tavır" olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle kendisini öven bir paylaşım yaptığını belirtti.

GÖREVE DÖNDÜĞÜ HABERLERİ SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Akşam saatlerinde İsmail Kartal'ın göreve geri döndüğü yönünde haberler çıktığını belirten Eğilmez, Kartal'dan aksi yönde bir açıklama beklediğini ancak böyle bir açıklama gelmediğini ifade etti.

Bunun üzerine daha önce yaptığı paylaşımı sildiğini açıklayan Eğilmez, "Bu durumda o tweette yazdıklarım boşa çıkmış oldu. Bunun üzerine, ilk kez —umarım son kez olur— attığım bir tweeti sildim" ifadelerini kullandı.

"VE HATA ETTİM"

İsmail Kartal'ı yakından tanımadığını vurgulayan Mahfi Eğilmez, babasının kendisine verdiği "Çok yakından tanımadığın insanlar hakkında yorum yaparken üç kez düşün" öğüdünü hatırlattı.

Eğilmez yazısını, "Bu kez onu dinlemedim. Yakından tanımadığım bir kişi hakkında yorum yaptım. Ve hata ettim. Babam haklıymış" sözleriyle tamamladı.