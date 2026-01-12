Ekonominin temel taşlarından biri olan "değer" kavramı, yıllardır iktisatçıların en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez'in kaleme aldığı analizde, bir mal veya hizmetin değerinin nasıl oluştuğu, farklı ekonomi okullarının bakış açıları ve günümüz kapitalist dünyasındaki değişimler mercek altına alınıyor.

Eğilmez, değeri genellikle fiyatla ölçtüğümüzü belirterek, bir kilogram domatesin 40 lira ederken bir avokadonun 45 lira olmasının ardındaki sırları açıklıyor.

'DEĞERİ EMEK YARATIR'

Ekonominin babası Adam Smith'ten David Ricardo ve Karl Marx'a uzanan klasik ve Marksist okullar, değeri emeğin belirlediğini savunuyor. Bir malın üretiminde harcanan emek miktarı, onun değerini şekillendiriyor.

Mahfi Eğilmez

Marx'a göre sermaye bile emekten doğan bir sömürü ürünü; bu yüzden "kristalize emek" olarak nitelendiriliyor. Eğilmez, bu yaklaşımın emeği merkeze koyduğunu vurguluyor.

'FAYDA VE ARZ-TALEP DENGESİ'

Stanley Jevons, Carl Menger ve Leon Walras gibi isimlerin öncülüğündeki neoklasik okul ise değeri, malın sağladığı faydaya bağlıyor. Piyasada oluşan fiyat, arz ve taleple belirleniyor. Eğilmez, örnek veriyor: Aynı emekle üretilen iki maldan biri yüksek talep görürse fiyatı artar, diğeri düşer.

Fayda, bazı neoklasiklere göre ölçülebilir (örneğin pizza dilimi 60 puan, hamburger 50 puan), diğerlerine göre ise sadece sıralanabilir.

MARJİNAL FAYDA VE KITLIK ETKİSİ

Günümüz ana akım ekonomisi, Keynesyen ve neoklasik senteze dayanıyor ve değeri marjinal faydayla açıklıyor. Son birimin sağladığı fayda (örneğin üçüncü bardak çayın tatmini) değeri belirliyor. Eğilmez'in klasik örneği su ve elmas: Su bol ve zorunlu olmasına rağmen ucuz, elmas kıt ve lüks olduğu için pahalı.

Kıtlık, değeri üçüncü bir unsur olarak öne çıkarıyor.

BİLGİ, TEKNOLOJİ VE MARKA

Kapitalist-neoliberal dünyada değer, artık sadece emek ve sermayeyle sınırlı değil. Eğilmez, bilgi, teknoloji, marka ve ağ etkisini (sosyal medya gibi) ekliyor. Ancak bunlar da emek ve sermaye içeriyor.

Kişisel ihtiyaçlar da rol oynuyor: Bir açık artırmada aynı tablo farklı kişiler için farklı değerlere sahip olabiliyor.

YER, GÖSTERİŞ VE UNVAN FARKLILIKLARI

Değer, bazen yerle değişiyor. Evde yapılan kahve ucuz ama kaliteli olabilir, kafede içilen ise gösteriş tüketimiyle değerli hale geliyor. Pazar ve market alışverişinde de benzer: Pazar ucuz ama seçimsiz, market pahalı ama kaliteli.

Eğilmez, unvanların bile değeri karıştırdığını belirtiyor: Profesör muayenesi pahalı olsa da doçentin teşhisi daha iyi çıkabiliyor.

DEĞER ARTIK GÖRELİ

Eğilmez, günümüzde her şeyin göreli hale geldiğini söylüyor. Değeri neyin yarattığını söylemek eskisi kadar kolay değil.

Bu analiz, ekonominin temel sorusuna yeni bir bakış sunuyor ve okuyucuları değer kavramını sorgulamaya davet ediyor.