Ekonomist Mahfi Eğilmez, kişisel internet sitesinde yayımladığı bugünkü yazısında, George Orwell’in kült eseri 1984 üzerinden hukukun üstünlüğü, siyasallaşma ve bu sürecin ekonomiye yansımaları üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Romanın, hukukun iktidarın kendisini yeniden üreten bir araca dönüşmesini anlatan bir distopya sunduğunu belirten Eğilmez, güç ile adalet arasındaki mesafenin korunması gerektiğine işaret etti.

"HUKUK ÇATIŞMANIN TARAFI HALİNE GELİYOR"

Hukukun siyasallaşmasının, normatif tarafsızlığın kaybedilmesi anlamına geldiğini ifade eden Eğilmez, bu süreçte hukukun uzlaştırıcı bir mekanizma olmaktan çıkıp çatışmanın bir parçası haline geldiğini belirtti. Normların içeriğinden ziyade, kim tarafından ve nasıl yorumlandığının önem kazandığı bu durumun, eşitlik ve öngörülebilirlik ilkelerini zedelediğini aktardı.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM: BİÇİMSEL YAPI VAR, İŞLEYİŞ TARTIŞMALI

Tartışmayı Türkiye bağlamında da ele alan Eğilmez, durumun mutlak bir yok oluş değil, dereceli bir ilişki üzerinden yürüdüğünü savundu. Anayasal çerçeve ve yargı kurumlarının biçimsel olarak varlığını koruduğunu ifade eden yazar, asıl tartışmanın bu yapıların fiilî işleyişi, yargı bağımsızlığı algısı ve benzer olaylara farklı dönemlerde farklı kararlar verilmesi üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Eğilmez, kuralların seçici uygulandığına yönelik algının güçlenmesinin, bireylerin kuralların istikrarına olan inancını sarstığını ve hukuki güvenliği zayıflattığını dile getirdi.

"GÜÇLÜ EKONOMİLERİN TEMELİ HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİKTİR"

Yazısında hukuki güvensizliğin ekonomik rasyonellik üzerindeki olumsuz etkilerine geniş yer ayıran Mahfi Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik aktörler, kararlarını geleceğe ilişkin beklentiler üzerinden verir. Hukukun duruma göre değişen yorumlarla işlediği bir ortamda bu beklenti mekanizması zayıflar. Bu durum yalnızca yatırım kararlarını değil, genel ekonomik davranış kalıplarını da etkiler. Güçlü ekonomilerin ortak özelliği yalnızca üretim kapasitesi değil; aynı zamanda kurumsal güven ve hukuki öngörülebilirliktir.”

Eğilmez, yazısının sonunda meselenin bir rejim etiketinden ziyade bir eğilim sorunu olduğunu vurgulayarak; hukukun ne ölçüde tarafsız kalabildiği ve iktidar ile arasındaki mesafeyi ne kadar koruyabildiği sorularının hayati önem taşıdığını belirtti.