İktisatçı Mahfi Eğilmez, 28 Şubat 2026’da başlayan ABD-İsrail-İran geriliminin ardından gelen ateşkes sürecini "Kendime Yazılar" bloğunda değerlendirdi.

Ortadoğu’da nükleer söylemlerin gölgesinde devam eden gerilim, İran’ın ateşkes teklifinin ABD tarafından kabul edilmesiyle yerini kırılgan bir sessizliğe bıraktı. İki haftalık ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılacak olması, ekonomi çevrelerinde geniş yankı buldu. Mahfi Eğilmez'in son analizine göre, taraflar arasındaki bu mola, piyasalar için bir "anlık fotoğraftan" çok daha derin anlamlar taşıyor.

PİYASALARIN ÜÇ AŞAMALI PORTRESİ

Savaşın başladığı günden ateşkes ilanına kadar geçen sürede finansal göstergeler, jeopolitik risklerin ekonomiyi nasıl bir cendereye aldığını kanıtladı. Mahfi Eğilmez tarafından paylaşılan verilere göre, savaş öncesinden ateşkese kadar geçen sürede yaşanan değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Gösterge Savaş Öncesi Ateşkes Öncesi Ateşkes Sonrası BIST 100 Endeksi 10.500 8.800 9.200 Dolar/TL 34,50 38,20 37,10 Altın (Ons) $2.650 $2.480 $2.520 Brent Petrol (Varil) $82 $115 $98 ABD 10 Yıllık Tahvil %4,2 %5,1 %4,8

"GÜVENLİ LİMAN" NEDEN FIRTINADA GERİ ÇEKİLDİ?

Eğilmez, "Gemi ve Liman" metaforuyla normalde krizlerde yükselmesi beklenen altın bu süreçte şaşırtıcı bir düşüş yaşamasının temelinde yatan 3 nedeni şu şekilde anlattı;

“Petrol fiyatlarındaki sıçrama, merkez bankalarının faiz artırımına yöneleceği beklentisini doğurdu. Getiri sağlamayan ancak değer koruyan altından çıkan yatırımcılar, yükselen faizlerle birlikte tahvile yöneldi. Bazı merkez bankaları, özellikle carry trade yatırımcılarının çıkış taleplerini karşılamak için rezervlerindeki altınları nakde çevirdi.”

"GERÇEKLİK DUVARI" UYARISI

Ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi durumunda toparlanmanın beklenenden hızlı olabileceğini belirten Mahfi Eğilmez, belirsizliğin hala yüksek olduğu konusunda uyardı. ABD yönetiminin zaman zaman sergilediği öngörülemez çizginin riskleri diri tuttuğunu hatırlatan Eğilmez, analizini şu kritik cümleyle noktaladı:

"Günümüz dünyasında finansal piyasalar, siyasal aktörlerin sınırsız hareket etmesine uzun süre izin vermiyor. Piyasalar, eninde sonunda gerçeklik duvarını hatırlatıyor."