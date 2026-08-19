Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?”

Bir ülkenin finansal yapısını ve güven ortamını anlamak için uzun vadeli tahvil faizlerinin belirleyici bir gösterge olduğunu vurgulayan Eğilmez, Türkiye'de 10 yıl vadeli devlet tahvili faiz oranlarının yüzde 35 seviyesinin üzerinde seyrettiğine işaret etti.