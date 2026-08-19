Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?”

Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?”

Türkiye'nin 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 35'i aşarken, iktisatçı Mahfi Eğilmez borçlanma maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek enflasyon düşmeden faizlerin kalıcı olarak gerilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 1

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kaleme aldığı son değerlendirme yazısında Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve borçlanma maliyetlerini mercek altına aldı.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 2

Bir ülkenin finansal yapısını ve güven ortamını anlamak için uzun vadeli tahvil faizlerinin belirleyici bir gösterge olduğunu vurgulayan Eğilmez, Türkiye'de 10 yıl vadeli devlet tahvili faiz oranlarının yüzde 35 seviyesinin üzerinde seyrettiğine işaret etti.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 3

Hazine’nin borçlanma süreçlerinde sadece mevcut tutarın değil, ilerleyen dönemdeki borç çevrim maliyetinin kritik önem taşıdığını ifade eden Eğilmez, yüksek faizle borçlanmanın faturasının bütçeye ve dolayısıyla vergilere yansıdığını aktardı.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 4

Eğilmez, “Dolayısıyla mesele sadece “Türkiye'nin ne kadar borcu var?” sorusu değil. Asıl soru, “Türkiye bu borcu kaça çeviriyor?” sorusu” ifadelerini kullandı.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 5

Yerel para birimindeki finansman maliyetinin yüksekliğinde yüksek enflasyon beklentileri, döviz kuru riskleri, dış finansman gereksinimi, ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin oluşturduğu risk primi faktörlerinin etkili olduğunu dile getirdi.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 6

Bu tablonun yalnızca kamuyu etkilemediğini belirten Eğilmez, reel sektör ve bankacılık sisteminin de finansman yükünün artarak yatırımların güçleştiğini kaydetti.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 7

Uzman isim faizlerin yapay müdahalelerle düşürülmesinin çözüm olmadığını, Eylül 2021 döneminde uygulanan politikaların kur ve enflasyon tarafındaki olumsuz etkilerinin halen yaşandığını hatırlattı.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 8

Önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini savunan Eğilmez, enflasyon kalıcı olarak gerilediğinde faizlerin de doğal sürecinde düşeceğini, bunun 2001 krizi sonrasındaki uygulamalarla tecrübe edildiğini belirtti.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 9

Ekonomik beklentilerin iyileştirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için atılması gereken adımları sıralayan Eğilmez, şu başlıkların altını çizdi:

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 10

Kamudaki israfın sonlandırılması, sıkı bir mali disiplin ve tasarruf anlayışının benimsenmesi.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 11

Hukukun üstünlüğü ile bağımsızlığını temel alan kapsamlı yapısal reformların hayata geçirilmesi.

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Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?” - Resim: 12

Eğilmez, toplumdaki karamsar beklentiler kırılmadan ve güven ortamı tesis edilmeden enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşmasının son derece güç olduğunu vurguladı.

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