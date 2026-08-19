İktisatçı Mahfi Eğilmez, kaleme aldığı son değerlendirme yazısında Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve borçlanma maliyetlerini mercek altına aldı.
Mahfi Eğilmez tablonun arka planını açıkladı: “Türkiye borcunu kaça çeviriyor?”
Türkiye'nin 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 35'i aşarken, iktisatçı Mahfi Eğilmez borçlanma maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek enflasyon düşmeden faizlerin kalıcı olarak gerilemeyeceğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Bir ülkenin finansal yapısını ve güven ortamını anlamak için uzun vadeli tahvil faizlerinin belirleyici bir gösterge olduğunu vurgulayan Eğilmez, Türkiye'de 10 yıl vadeli devlet tahvili faiz oranlarının yüzde 35 seviyesinin üzerinde seyrettiğine işaret etti.
Hazine’nin borçlanma süreçlerinde sadece mevcut tutarın değil, ilerleyen dönemdeki borç çevrim maliyetinin kritik önem taşıdığını ifade eden Eğilmez, yüksek faizle borçlanmanın faturasının bütçeye ve dolayısıyla vergilere yansıdığını aktardı.
Eğilmez, “Dolayısıyla mesele sadece “Türkiye'nin ne kadar borcu var?” sorusu değil. Asıl soru, “Türkiye bu borcu kaça çeviriyor?” sorusu” ifadelerini kullandı.
Yerel para birimindeki finansman maliyetinin yüksekliğinde yüksek enflasyon beklentileri, döviz kuru riskleri, dış finansman gereksinimi, ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin oluşturduğu risk primi faktörlerinin etkili olduğunu dile getirdi.
Bu tablonun yalnızca kamuyu etkilemediğini belirten Eğilmez, reel sektör ve bankacılık sisteminin de finansman yükünün artarak yatırımların güçleştiğini kaydetti.
Uzman isim faizlerin yapay müdahalelerle düşürülmesinin çözüm olmadığını, Eylül 2021 döneminde uygulanan politikaların kur ve enflasyon tarafındaki olumsuz etkilerinin halen yaşandığını hatırlattı.
Önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini savunan Eğilmez, enflasyon kalıcı olarak gerilediğinde faizlerin de doğal sürecinde düşeceğini, bunun 2001 krizi sonrasındaki uygulamalarla tecrübe edildiğini belirtti.
Ekonomik beklentilerin iyileştirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için atılması gereken adımları sıralayan Eğilmez, şu başlıkların altını çizdi:
Kamudaki israfın sonlandırılması, sıkı bir mali disiplin ve tasarruf anlayışının benimsenmesi.
Hukukun üstünlüğü ile bağımsızlığını temel alan kapsamlı yapısal reformların hayata geçirilmesi.
Eğilmez, toplumdaki karamsar beklentiler kırılmadan ve güven ortamı tesis edilmeden enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşmasının son derece güç olduğunu vurguladı.