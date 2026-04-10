İstanbul’un küresel bir finans merkezi olma vizyonuyla ilgili tartışmalar sürerken, "Dubai modeli" üzerinden yapılan hukuk kıyaslaması somut verilerle yeni bir boyut kazandı. İstanbul'un finans merkezi başarısının ön koşulu olarak gösterilen "hukukun üstünlüğü" ilkesine, Dubai örneğiyle itiraz edenlere yanıt, uluslararası endekslerden geldi. İktisatçı Mahfi Eğilmez acı veriyi X hesabı üzerinden paylaştı.

HUKUK ENDEKSİNDE ŞAŞIRTAN DUBAİ FARKI

Piyasalarda sıkça dile getirilen "Dubai'de hukuk mu var?" sorusuna, bağımsız sivil toplum kuruluşu World Justice Project (WJP) tarafından hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi (Rule of Law Index) yanıt verdi. 2025 yılı verilerine göre; sanılanın aksine Dubai'nin de içinde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hukuk standartları konusunda Türkiye’nin oldukça önünde yer alıyor.

2025 Verilerine Göre Dünya Sıralaması:

Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai): 143 ülke arasında 37. sırada.

Türkiye: 143 ülke arasında 118. sırada.

Bu tablo, BAE’nin bölgesel bazda (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) 1. sırada yer aldığını, Türkiye’nin ise küresel sıralamanın alt basamaklarında kaldığını gösteriyor.

EĞİLMEZ: TÜRKİYE NE YAZIK Kİ 118'İNCİ SIRADA

Mahfi Eğilmez, X hesabında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un finans merkezi olması için önce hukukun üstünlüğünün olması gerektiğini yazınca itiraz edenler ve soranlar oldu: "Dubai'de hukuk mu var?" World Justice Project adlı sivil toplam kuruluşunun her yıl düzenlediği Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Dubai'nin de aralarında yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri, hukukun üstünlüğü sıralamasında 143 ülke arasında 37'nci sırada yer alıyor. Türkiye ise ne yazık ki 118'inci sırada."

YATIRIMCI NEDEN "HUKUK" ARIYOR?

Finans çevrelerine göre; bir şehrin sadece lüks binalarla değil, gerçek bir finans merkezi olarak kabul görmesi için sermayenin kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Dubai, özellikle ticari hukuk ve bağımsız tahkim mekanizmaları (Dubai International Financial Centre - DIFC bünyesindeki İngiliz hukukuna dayalı mahkemeler gibi) sayesinde küresel fonları çekmeyi başardı.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Endeks verileri, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) fiziksel altyapısının ötesinde, hukuki bir reform sürecine ihtiyaç duyduğunu kanıtlar nitelikte. Türkiye, 2015 yılında aynı endekste 80. sıradayken, son 10 yılda 38 basamak gerileyerek 118. sıraya düşmüş durumda.