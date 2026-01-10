Ekonomist Mahfi Eğilmez, altın ve gümüş yatırımına dair çarpıcı bilgileri analiz etti. Eğilmez, bloğundaki yazısında altın ve gümüşün rotasına dair üç farklı senaryoyu paylaştı.

‘ KABUS SENARYOSUDUR’

Altın ve gümüşteki artışa dikkat çeken Eğilmez, doları işaret ederek, “Türk yatırımcı açısından yalnızca altın ve gümüş fiyatları değil doların hareketi de önem taşıyor. Altın ve gümüş fiyatı dünyada yükselirken Türkiye’de dolar kuru da yükseliyorsa altın ve gümüş yatırımcısı yüksek kazanç sağlıyor. Türk Lirası ile altın ve gümüş yatırımı yapanlar için en iyi durum budur. Altın ve gümüş fiyatları dünyada düşerken Dolar da Türk Lirası karşısında değer kaybediyorsa Türk Lirası ile altın veya gümüş yatırımı yapanlar yüksek kayıplar yaşar. Türk Lirası ile altın ve gümüş yatırımı yapanlar için kâbus senaryosu budur. Bu iki hal arasındaki durumlarda kazançlar da kayıplar da olabiliyor” ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE ÜÇ FARKLI SENARYO

Altın ve gümüş fiyatlarının geleceği konusunda iki farklı görüş bir de orta görüş olduğunu söyleyen Eğilmez, “İlk görüşte olanlar altın ve gümüş fiyatlarının mutlaka bir düzeltme yaparak düşeceğini ikinci görüşte olanlar altın ve gümüş fiyatlarının arada düzeltmeler, kâr realizasyonları olsa da yükselişini sürdüreceğini, orta görüşte olanlar ise altın ve gümüş fiyatlarının bugünkü düzeyinde inişler çıkışlar yaşayarak devam edeceğini öne sürüyorlar” dedi.

‘ ESKİSİNE GÖRE DAHA HIZLI YÜKSELİYOR’

ABD, Venezuela’ya müdahalesi riskleri zirveye taşıdığının altını çizen Eğilmez, “Yaşanan şokların hepsini hatırlayamıyoruz bile. Bu şoklar kuşkusuz altın ve gümüş fiyatlarını, daha çok artış yönünde, etkiliyor. Piyasalar belirli limitler içindeki şokları sindirme konusunda artık uzmanlaşmış olsalar da Trump’ın yarattığı belirsizlik ve bir anlamda tehdit öyle kolay sindirilecek gibi görünmüyor o nedenle de altın, gümüş ve benzeri metallerin fiyatları, eskisine göre daha hızlı yükseliyor” şeklinde ifade etti.

PİYASADA SON DURUM

Ons Altın: 4.508,39 dolar (Alış) / 4.510,61 dolar (Satış)

Gram Altın: 6.250,51 TL (Alış) / 6.251,35 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 10.317,00 TL (Alış) / 10.454,00 TL (Satış)

Cumhuriyet Altını: 41.654,00 TL (Satış)

Gümüş Ons: $79,81 (Alış) / $79,83 (Satış)

Gümüş Gram: 110,66 TL (Alış) / 110,69 TL (Satış)

Gümüş Ons (TL karşılığı): Yaklaşık 3.444 TL

ABD Doları: 43,12 TL (Alış) / 43,13 TL (Satış)

Euro: 50,19 TL (Alış) / 50,24 TL (Satış)