Mahfi Eğilmez en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı: Mevduat mı? Dolar mı?

Bu Denge Ne Kadar Sürdürülebilir?

Tarihsel deneyimlerin bu tür yüksek faiz ve görece istikrarlı kur dengelerinin kalıcı olmadığını gösterdiğini hatırlatan usta ekonomist, analizi şu çarpıcı cümleyle noktaladı:

"Uzun vadede ya enflasyon düşerek faizlerin normalleşmesini sağlar ya da kur üzerindeki baskılar artar ve döviz kuru daha hızlı yükselerek mevcut dengeyi değiştirir. Tercih yaparken yalnızca faiz oranına odaklanmak doğru değildir. Esas belirleyici olan, faiz getirisinin döviz kurundaki artışı ne ölçüde telafi edebildiği ve yatırımcının üstlenmeye hazır olduğu kur riskidir."