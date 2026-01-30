Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün, 2025 sene sonu işsizlik oranını duyurdu. İşsizliğin 0,8 oranında gerileyerek yüzde 7,7'ye düştüğünün açıklanması tepkilere neden oldu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi sitesinde yayınladığı "İşsizlik Gerçekten Düşüyor mu?" başlıklı yazısında, TÜİK verilerindeki çelişkileri tek tek açıkladı.

Bir sene içinde %8,6'dan %7,7'ye sert bir düşüş yaşayan manşet verinin arkasında yatan gerçekleri rakamlarla açıkladı.

ÇALIŞAN SAYISI DÜŞÜYOR

Mahfi Eğilmez’in analizine göre, işsizlik oranındaki düşüşe rağmen istihdam piyasasında bir iyileşme söz konusu değil:

Nüfus artarken işgücü (çalışan ve işsiz toplamı) %1,2 oranında azalmış durumda.

Çalışan Sayısı Geriliyor: İstihdam artmak bir yana, binde 2 oranında gerilemiş durumda; yani her geçen gün daha az insan çalışıyor.

İşgücüne katılım oranındaki %1,8'lik düşüş, piyasadaki daralmayı kanıtlıyor.

'MUCİZE'NİN SIRRI: İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇENLER

İstihdam azalırken işsizlik oranının nasıl düştüğü sorusuna Eğilmez insanların iş aramaktan vazgeçmesi olduğunu söylüyor. Umudunu kaybedenler, sunulan düşük ücretleri kabul etmeyenler veya işten çıkarılanlar sistemin dışına çıkıyor. Bu kişiler iş aramadıkları için teknik olarak "işsiz" sayılmıyor ve işgücünün parçası kabul edilmiyorlar.

İşgücüne dahil olmayanların sayısı %3 artarken, bu durum işsizlik oranını hesaplayan formülün paydasını küçültüyor ve oranı matematiksel olarak düşük gösteriyor.

GERÇEK İŞSİZLİK: %28,6

Eğilmez, sokağın gerçeğini yansıtan asıl verinin "Geniş Tanımlı İşsizlik" olduğunun altını çizdi:

Geniş tanımlı işsizlik oranı hâlâ %28,6 gibi çok yüksek bir seviyede seyrediyor.

Bu oran geçen yıla göre hiç değişmemiş durumda, yani kronikleşmiş bir işsizlik sorunu devam ediyor.