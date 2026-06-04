Ekonomist Mahfi Eğilmez, Resmî Gazete’de yayımlanan yeni Varlık Barışı düzenlemesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, yıllardır belirli aralıklarla uygulamaya konulan düzenlemelerin artık geçici bir uygulama olmaktan çıktığını belirterek, vergi adaleti ve ekonomik sistem açısından önemli riskler taşıdığına işaret etti.
Mahfi Eğilmez açıkladı: Varlık barışında sistematik avantaj
Ekonomist Mahfi Eğilmez, sekizinci kez gündeme gelen Varlık Barışı düzenlemesini değerlendirdiği yazı paylaştı. Eğilmez, vergi adaleti konusunda dikkat çeken uyarılarda bulunurken, yeni teşviklerin uzun vadede ciddi riskler doğurabileceğinin altını çizdi. İşte şoke eden detaylar…
YURT DIŞINDAKİ VARLIKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME
Yeni yasa kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve çeşitli sermaye piyasası araçlarının belirlenen tarihe kadar Türkiye’ye bildirilmesinin önü açıldı. Düzenleme çerçevesinde bildirilen varlıklar üzerinden belirli oranlarda vergi alınacak. Bazı yatırım araçlarında değerlendirilmesi taahhüt edilen varlıklar için ise daha düşük vergi oranları uygulanabilecek.
Eğilmez, bu tür uygulamaların temel amacının ülkeye döviz girişini artırmak olduğunu belirtirken, sağlanan avantajların vergi yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getiren mükelleflerin aleyhine sonuç doğurmaması gerektiğini vurguladı.
“VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLER DEZAVANTAJLI HALE GELMEMELİ”
Mahfi Eğilmez’e göre, yurt dışındaki varlıklarını sisteme dahil eden yatırımcılara tanınan haklar ile Türkiye’de gelirlerini zamanında beyan eden ve vergisini eksiksiz ödeyen mükelleflere uygulanan kurallar arasında büyük farklılıklar oluşmamalı.
Eğilmez, geçmişe dönük cezaların kaldırılmasının makul görülebileceğini ancak bunun ötesine geçen teşviklerin vergi adaleti açısından sorun yaratabileceğini ifade etti. Devletin temel görevinin yükümlülüklerini yerine getiren vatandaşları korumak ve teşvik etmek olduğunu belirten ekonomist, sürekli tekrar eden af niteliğindeki düzenlemelerin güven duygusunu zedeleyebileceğini söyledi.
YENİ TEŞVİKLER VE TİCARET MERKEZİ HEDEFİ
Düzenlemede yer alan bir başka önemli başlık ise yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye getirilmeden yeniden yurt dışında satılması veya bu işlemlere aracılık edilmesi sonucu elde edilen kazançlara yönelik vergi avantajları oldu.
Bu uygulamanın Türkiye’yi bölgesel bir ticaret merkezi haline getirme hedefi açısından olumlu görülebileceğini belirten Eğilmez, işlemlerin tamamının yurt dışında gerçekleşmesinin denetim süreçlerini zorlaştırabileceğine dikkat çekti.
KARA PARA VE ŞEFFAFLIK UYARISI
Mahfi Eğilmez, söz konusu işlemlerin etkin şekilde denetlenememesi halinde kara para aklama ve uluslararası vergi şeffaflığı konusunda bazı risklerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı gri liste deneyiminin unutulmaması gerektiğini belirten Eğilmez, bu alandaki denetim mekanizmalarının net şekilde ortaya konulmasının önem taşıdığını ifade etti.
“VARLIK BARIŞI DEĞİL, SÜREKLİ AF”
Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2008 yılından bu yana birçok kez uygulamaya alınan Varlık Barışı düzenlemelerinin artık istisnai bir uygulama olmaktan çıktığını savundu. Son düzenleme ile birlikte sayının sekize ulaştığını hatırlatan Eğilmez, sürecin giderek belirli yatırımcı gruplarına avantaj sağlayan kalıcı bir yapıya dönüştüğü görüşünü dile getirdi.
Türkiye’nin döviz ihtiyacının arttığı ve yabancı sermaye girişlerinin zayıfladığı dönemlerde bu tür adımların anlaşılabilir olduğunu belirten Eğilmez, geçici ihtiyaçlar için hazırlanan düzenlemelerin kalıcı hale gelmesinin uzun vadede ekonomik sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.
VERGİ ADALETİ VURGUSU
Eğilmez değerlendirmesinin sonunda, vergi sisteminin temelini oluşturan eşitlik, adalet ve öngörülebilirlik ilkelerinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Kısa vadeli ekonomik kazanımlar uğruna bu ilkelerden uzaklaşılmasının, ilerleyen yıllarda toplum ve ekonomi açısından daha yüksek maliyetler doğurabileceğini ifade etti.