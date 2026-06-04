Mahfi Eğilmez açıkladı: Varlık barışında sistematik avantaj

“VARLIK BARIŞI DEĞİL, SÜREKLİ AF”

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2008 yılından bu yana birçok kez uygulamaya alınan Varlık Barışı düzenlemelerinin artık istisnai bir uygulama olmaktan çıktığını savundu. Son düzenleme ile birlikte sayının sekize ulaştığını hatırlatan Eğilmez, sürecin giderek belirli yatırımcı gruplarına avantaj sağlayan kalıcı bir yapıya dönüştüğü görüşünü dile getirdi.

Türkiye’nin döviz ihtiyacının arttığı ve yabancı sermaye girişlerinin zayıfladığı dönemlerde bu tür adımların anlaşılabilir olduğunu belirten Eğilmez, geçici ihtiyaçlar için hazırlanan düzenlemelerin kalıcı hale gelmesinin uzun vadede ekonomik sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.