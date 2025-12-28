İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı çarpıcı bir analizle Türkiye’deki gıda fiyatlarının son 9 yıldaki değişimini gözler önüne serdi. Eğilmez, Mart 2017 tarihine ait bir market broşürü ile aynı marketin Aralık 2025 tarihindeki güncel fiyatlarını karşılaştırarak, hanehalkı harcamalarındaki devasa artışı somut verilerle ortaya koydu.

PAZAR SEPETİ 20 KATINA ÇIKTI

Yapılan karşılaştırmalı analize göre, 2017 yılında listede yer alan gıda ürünlerinin toplam bedeli 312,07 TL iken, aynı sepetin 2025 yılı Aralık ayındaki karşılığı 6.270,42 TL'ye ulaştı. Bu veriler, seçili gıda ürünlerinden oluşan bir sepetin toplam fiyatının 9 yıllık süreçte tam 20 kat arttığını gösteriyor.

TÜİK VERİLERİ İLE EĞİLMEZ'İN TABLOSU ARASINDAKİ FARK

Eğilmez'in hazırladığı tabloda dikkat çeken bir diğer nokta ise resmi verilerle piyasa fiyatları arasındaki makas oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler alt grubu endeksine göre, aynı dönemdeki artışın 17 kat olduğu görüldü. Eğilmez'in gerçek piyasa fiyatlarından oluşturduğu sepetin, resmi endeksin üzerinde bir artış hızı sergilediği kaydedildi.

ARTIŞIN ŞAMPİYONLARI

Tablo detaylı incelendiğinde, ürün bazlı değişimlerde bazı temel gıda maddelerinin ortalamanın çok üzerinde pahalılaştığı görüldü:

Yoğurt: 2017'de 2,30 TL olan 1 kg yoğurt, 92,00 TL'ye çıkarak fiyatı en çok artan ürünlerden biri oldu.

Ceviz İçi: 9,90 TL seviyesinden 360,00 TL'ye yükseldi.

Ayçiçek Yağı: 5 litrelik ambalajda 5,59 TL olan fiyat, 179,9 TL'ye ulaştı.

Buna karşılık, 9 yıllık süreçte fiyat artışı diğer ürünlere kıyasla daha sınırlı kalan ürünler ise yumurta, makarna ve çay olarak tabloya yansıdı. Örneğin; 1 kg çayın fiyatı 19,95 TL'den 259,90 TL'ye, 500 gram makarnanın fiyatı ise 1,65 TL'den 20,90 TL'ye yükseldi.

TEMEL GIDA MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİM TABLOSU

Eğilmez’in analizinde yer alan bazı dikkat çekici fiyat değişimleri ise şu şekilde:

Kangal Dana Sucuk (1 Kg): 46,90 TL'den 1.100,00 TL'ye çıktı.

Tereyağ (1 Kg): 28,90 TL'den 720,00 TL'ye yükseldi.

Kıyma (1 Kg): 33,90 TL'den 725,00 TL'ye ulaştı.

Gönen Baldo Pirinç (1 Kg): 6,38 TL'den 159,90 TL'ye yükseldi.