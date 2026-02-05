atv’de ekrana gelen ‘Kuruluş Orhan’da canlandırdığı Nilüfer Hatun karakteriyle dikkat çeken Mahassine Merabet, oyunculuğuyla konuşulmaya devam ediyor.

Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Ocak ayında sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu olmayı başardı. Mahassine Merabet ile ilgili 676 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Bu listede daha önce farklı basamaklarda yer alan oyuncu, ilk kez Aralık ayında zirvede yer almıştı. Ocak ayını da ilk sırada tamamlayan oyuncu, böylece üst üste 2. kez liderlik koltuğuna oturmuş oldu.

Mahassine Merabet’i listede sırasıyla Biran Damla Yılmaz, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir, Burcu Cavrar, Zeynep Atılgan, Rabia Soytürk, Ava Yaman, Serra Arıtürk ve Aybüke Pusat takip etti.

‘Oyunun Oyunu’ seyirciyle buluşuyor

Tiyatronun sahne arkasını sahne önüne taşıyan, dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenmiş efsane fars ‘Oyunun Oyunu’, yeni yılda güncellenmiş espri dili ve güçlü kolektif ruhuyla yarın (6 Şubat) Fişekhane’de seyirciyle buluşuyor.

Michael Frayn’ın kült eseri Noises Off, yerel dokunuşlarla zenginleştirilmiş yorumu ve temposu hiç düşmeyen yapısıyla yeni yılda da kahkahayı yükseltmeye devam ediyor. Başrollerini Engin Alkan, Günay Karacaoğlu ve Salih Kalyon’un paylaştığı bu kahkaha dolu tiyatro şöleni; güncel mizahı, yerelleşen anlatısı ve sahne arkasının o tanıdık kaosunu sahnenin merkezine taşıyor. Engin Alkan’ın süpervizörlüğünde şekillenen oyun, deneyimle enerjiyi aynı potada buluşturuyor.

Duygu Kurt, Sertaç Nickolas Güder, Tutku Erten, Zeynep Sevi Yılmaz, Enis Aybar ve Ömür Arpacı, sahnedeki enerjiyi tamamlayan isimler olarak kadroda yer alıyor.

‘Dağlarına Kar Olurum’a özgün yorum

Türk Halk Müziği’nin yeni seslerinden Ozan, ilk çalışması ‘Dağlarına Kar Olurum’u Ozan Dan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Esat Kabaklı’ya ait eserin düzenlemesini Ozan yapmış. Türküye yönetmenliği Farid Hüseynzade’nin yaptığı bir de klip çekilmiş. Ritim sazlar çalan bir müzisyen olan Ozan, taklide kaçmadan yorumuyla esere farklı bir lezzet katmış.

Umudu az, acısı büyük ama sevgisi hiç bitmeyen bir aşk hâlinin yansıması olan türkü, sevdiğine kavuşamayan birinin ona engel de olsa yük de olsa hayatından çıkarmamak için her şeye razı oluşunu anlatıyor.