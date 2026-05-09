Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğanın nadir mücevherlerinden biri olan beyaz alageyik, "sosyal" faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce bir horozla kurduğu sıradışı dostlukla gündeme gelen beyaz geyik, bu kez meralık alanda koyun sürüsüne "çobanlık" yaparken görüntülendi.

HOROZDAN SONRA KOYUN MESAİSİ

Doğal yaşam alanlarını bir kenara bırakıp yerleşim yerlerinin "maskotu" haline gelen bembeyaz alageyik, Ağın halkını şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir evin bahçesine konuk olan ve bir horozun üzerine konmasına müsaade ederek herkesi gülümseten alageyik, bu kez çıtayı yükseltti. Otlamaya çıkan koyun sürüsünü gözüne kestiren beyaz geyik, sessizce sürünün arasına karıştı.

SÜRÜNÜN "NADİR" ÜYESİ

Koyunlarla birlikte bir süre meralarda dolaşan ve adeta sürüden biriymiş gibi hareket eden alageyik, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Beyaz rengiyle kahverengi ve beyaz koyunların arasında hemen fark edilen nadir hayvan, bir süre sürünün ritmine ayak uydurduktan sonra, "bu kadar sosyalleşme yeter" dercesine gruptan ayrılarak kırsalın derinliklerinde gözden kayboldu.