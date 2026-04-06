Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ortaya çıkan sahte dişçi olayı, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Babasından kalan evi diş kliniğine dönüştüren ve herhangi bir yetkisi olmadan hasta kabul eden şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Mahalleliyi şaşkına çeviren olay: Evini kliniğe çeviren sahte dişçi yakalandı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan adrese operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerde, Cihangir Tüfenk isimli şahsın diş hekimliği diploması ya da resmi yetkisi bulunmamasına rağmen sahte belgelerle faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüphelinin, kurduğu düzenle hastalarını randevu sistemiyle kabul ettiği ve uzun süredir bu şekilde hizmet verdiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı detaylı kontrollerde, sözde kliniğin hijyen ve sağlık koşullarından uzak olduğu ortaya çıktı. İçeride bulunan çok sayıda tıbbi ekipman ve malzemeye el konulurken, kaçak olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlenerek kapatıldı.
Öte yandan şüphelinin yapılan UYAP sorgusunda, başta basit yaralama olmak üzere toplam üç ayrı suçtan arandığı da belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Yaşanan gelişmeler mahallede büyük yankı uyandırırken, uzun süredir aynı adreste hizmet veren kişinin sahte dişçi olduğunun ortaya çıkması vatandaşları şaşkına çevirdi.
Konuya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden biri, "Babasından kalma evdi, uzun süredir burayı kullanıyordu. Evi resmen diş kliniğine çevirmişti. Bayağı da müşterisi vardı. Gelenler memnun kalıyordu ama doktor falan değilmiş. Biz de alınınca öğrendik, gerçekten şok olduk" sözleriyle yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.
Yetkililer, vatandaşları benzer durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, sağlık hizmeti alırken ilgili kişilerin yetki ve belgelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.