Kaynak: ANKA

Kartal’da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri, Kartal Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Memaşiş Dikilid tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Tören, ilçe protokolünün ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’de her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü, mahalle ve köy yönetiminin temel taşı olan muhtarlık kurumunu onurlandırmak amacıyla düzenleniyor. Yaklaşık iki yüz yıllık köklü bir geçmişe sahip olan muhtarlık, vatandaşların devletle ilk temas noktasını oluşturuyor. Kartal’da da bu anlamlı gün, hem geçmişe saygı hem de geleceğe dair iş birliği mesajlarıyla değerlendirildi.

Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Konuşmasında muhtarlığın ileri demokrasinin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

Muhtarlık, yaklaşık iki yüz yıllık geçmişiyle köklü bir kurumumuzdur. İleri demokrasinin önemli göstergelerinden biri olan muhtarlarımız, devletle millet arasında köprü görevi üstlenmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduklarında ilk başvurdukları kapı muhtarlıklarımızdır. Kartal’daki muhtarlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yalnızca Kartal’da değil, İstanbul’un farklı ilçelerinde ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde de yardım ve dayanışma çalışmalarına öncülük ettiklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Kaymakam Çakıcı, muhtarların mahalle sakinleriyle yerel yönetimler arasında üstlendikleri kritik role de dikkat çekti. Kartal Belediyesi ile muhtarlar arasındaki güçlü iletişim ve iş birliğinin altını çizerek, bu dayanışmanın ilçe genelinde hizmet kalitesini yükselttiğini söyledi.

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön de törende söz alarak muhtarların fedakâr çalışmalarını övdü. Özgön, mahallelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların ilk başvurduğu kişilerin muhtarlar olduğunu hatırlattı.

Mahallelerimizde ihtiyaç sahibi olan, herhangi bir sorunu ya da talebi bulunan vatandaşlarımızın ilk başvurduğu kişiler muhtarlarımız oluyor. Kartal’daki muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet etmek için ne kadar büyük bir gayret ve özveriyle çalıştıklarını yakından biliyoruz. Bu emeklerinden dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız, mahallelerimizde yaşayan komşularımızın talep ve sorunlarını belediyemize iletiyor. Biz de muhtarlarımızla sürekli istişare ve iş birliği içerisinde çalışarak Kartallı komşularımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz.

Özgön, belediye olarak muhtarlarla kurulan bu yakın diyalogun, sorunların hızlı çözümüne katkı sağladığını ve mahalle kültürünün canlı tutulmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Memiş Dikilidaş, Muhtarlar Günü vesilesiyle kendilerini bir araya getiren Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya teşekkür etti. Mahalle kültürünün korunmasında ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinde muhtarların önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Dikilidaş, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Dikilidaş, muhtarların yalnızca idari görevler üstlenmediğini, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eden birer sosyal lider olduklarını ifade etti. Mahallelerin huzur ve güven ortamının sağlanmasında muhtarların oynadığı rolün her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi.