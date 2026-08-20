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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin yaz akşamlarına renk katan mahalle şenliği programı, Kamışlı ve Gözalan mahallelerinin katılımıyla Akoluk’ta düzenlendi. Şenliğe katılarak halkın neşesine ortak olan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Hemşerilerimizle bir arada bulunmanın, birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesi, kentin dört bir yanındaki mahalleleri kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. Yaz mevsiminde çocukları ve aileleri etkinliklerle bir araya getirmek ve komşuluk bağlarını güçlendirmek amacıyla, Trabzon’da bir ilk olarak düzenlenen ‘Mahalle Şenlikleri’, bu hafta Kamışlı ve Gözalan mahallelerinin de katılımıyla Akoluk Mahallesi’nde düzenlendi.

Akoluk İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen şenliğe; Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender, Belediye Meclis Üyeleri, Gözalan Mahalle Muhtarı Abdülkadir Velioğlu, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Kadir Sert, Akoluk Muhtarlığını temsilen aza Mustafa Odabaş, Seyyar Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Gökmen Emirzeoğlu, belediye birim müdürleri, mahalle sakinleri ile çocuklar katıldı.

BAŞKAN KAYA: “BİRAZ EĞLENEREK, EKONOMİNİN O KASVETLİ HAVASINDAN KURTULMAK İSTİYORUZ”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şenlikte yaptığı konuşmada Akoluk’ta hemşerileriyle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yaz akşamlarına neşe katmak için eğlenceli bir program hazırladıklarını belirten Başkan Kaya, “Temel amacımız, mahalle halkını bir araya getirmek, o eski güzelliklerimizi, geleneklerimizi yaşatabilmek ve özellikle de çocuklarımızın eğlenmesini sağlamak. Çocuklarımız eğlencenin keyfini doyasıya çıkarıyor, büyüklerimiz de canlı müzikle, horonla eğleniyor. Hep birlikte eğlenerek ekonominin, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların o kasvetli havasından kurtulalım istiyoruz. Sıcak ilginiz, sevginiz ve bu güzel karşılamanız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

7’DEN 70’E MAHALLE HALKI, BİRLİKTE EĞLENDİ

7’den 70’e mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği şenlik, tam bir festival havasında geçti. Şenlik alanına kurulan oyun parkurlarında çocuklar, boyama etkinlikleri, PlayStation, VR oyunlar, refleks, penaltı, basket, jenga, langırt ve isabet oyunu oynadı, geleneksel çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma yarışıyla doyasıya eğlendi. Sazlarla türkülerin söylendiği gecenin sonunda kemençe eşliğinde horon oynayan katılımcılar hep birlikte stres attı.

Şenliğe katılanlara çay, lokma ve patlamış mısır ikramı yapılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Öte yandan festival alanına kurulan berber çadırında, isteyen yetişkin ve çocukların tıraşı yapıldı.

Etkinlik boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Kaya, çocukların oyunlarına katılarak eğlencelerini ve heyecanlarını paylaştı. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi.

ÇOCUKLAR VE MAHALLE HALKI, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Birbirinden eğlenceli etkinliklerle şenliğin keyfini çıkaran çocuklar, Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür ederek bu tür etkinliklerin yeniden düzenlenmesini istedi.

Fındık ayının yorgunluğunu şenlikte atan ve güzel bir yaz gecesi yaşayan mahalle sakinleri de, kendilerini bir araya getiren ve hep birlikte eğlenmelerini sağlayan program için Ortahisar Belediyesi’ne ve Başkan Kaya’ya teşekkür etti.