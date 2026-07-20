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Kaynak: İHA

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkenin yeni cumhurbaşkanlığı görevi için dikkat çeken bir ismi gündeme getirdi. Magyar, satranç tarihinin en başarılı kadın oyuncusu olarak gösterilen Judit Polgar'a cumhurbaşkanlığı teklifinde bulunacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Magyar, 49 yaşındaki Polgar ile pazartesi günü bir araya geleceğini belirterek, adaylığı kabul edip etmeyeceğini soracağını ifade etti.

"HER MACAR'I TEMSİL EDEBİLECEK BİR İSİM"

Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Magyar, "Macaristan'ın her vatandaşının gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Polgar'ın siyasi kimliğiyle değil, uluslararası alandaki başarıları, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle öne çıktığını belirten Magyar, cumhurbaşkanlığının bir makamdan öte ülkeye hizmet görevi olduğunu söyledi.

GÖREV PAZARTESİ GÜNÜ BOŞALIYOR

Magyar'ın açıklaması, mevcut Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzalamasının ardından geldi. Yeni düzenleme uyarınca Sulyok'un görev süresi pazartesi günü resmen sona erecek.

Parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip olan Tisza Partisi'nin, yeni anayasa hazırlıkları tamamlanıncaya kadar veya en fazla beş yıllık süre için yeni bir cumhurbaşkanı seçmesi bekleniyor.

Judit Polgar, satranç tarihinde 2700 Elo reyting barajını aşan tek kadın sporcu olarak kabul ediliyor ve tüm zamanların en başarılı kadın satranç oyuncuları arasında gösteriliyor.