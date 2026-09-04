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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, her iki şampiyonanın 8. ayak organizasyonlarının Fransa'nın Magny-Cours Pisti'nde düzenleneceği bildirildi.

Pata Yamaha Ten Kate takımıyla Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü, bugün serbest antrenmanların ardından Superpole seansında mücadele edecek. Milli motosikletçi, hafta sonundaki ilk yarışını yarın TSİ 15.00'te, ikinci yarışını da 6 Eylül Pazar günü TSİ 13.40'ta gerçekleştirecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Motoxracing WorldSBK Takımı'nın pilotu olan Bahattin Sofuoğlu ise bugünkü serbest antrenmanlarda piste çıkacak. Sofuoğlu, yarın TSİ 16.30'da hafta sonunun ilk yarışında mücadele edecek. Milli sporcu, 6 Eylül Pazar günü TSİ 12.10'da Superpole yarışında, TSİ 15.00'te ise ikinci ana yarışta piste çıkacak.